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Тагильские педагоги поборются за победу в конкурсе «Воспитатель года»

6 апреля 2023, 15:32
Фото: 1MI
10 педагогов из шести дошкольных учреждений и начальной школы-детского сада № 105 в Нижнем Тагиле приняли участие в первом отборочном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

Свои методики представляли как воспитатели со стажем, так и молодые педагоги. В отборочном этапе победила Юлия Рябинина — педагог объединения детсадов «Маячок», рассказали в пресс-службе администрации города.

На втором и третьем месте расположились инструктор по физкультуре объединения «Детство» Татьяна Лисичкина и воспитатель объединения «Солнышко» Анастасия Зараменских.

Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров отметил, что данный конкурс является частью системы повышения квалификации педагогов, а также это оригинальная площадка для обмена опытом.

Начальник управления образования городской администрации Татьяна Удинцева пожелала удачи конкурсанткам на региональном этапе, а также выразила уверенность в них и в том, что данные награды станут основой для дальнейших побед.

Напомним, в марте 2023 года нижнетагильские педагоги стали участниками Всероссийского форума «Билет в будущее».

Педагоги из Нижнего Тагила стали участниками Всероссийского форума «Билет в будущее»
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