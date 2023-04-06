Тагильские педагоги поборются за победу в конкурсе «Воспитатель года»

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Свои методики представляли как воспитатели со стажем, так и молодые педагоги. В отборочном этапе победила Юлия Рябинина — педагог объединения детсадов «Маячок», рассказали в пресс-службе администрации города.
На втором и третьем месте расположились инструктор по физкультуре объединения «Детство» Татьяна Лисичкина и воспитатель объединения «Солнышко» Анастасия Зараменских.
Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров отметил, что данный конкурс является частью системы повышения квалификации педагогов, а также это оригинальная площадка для обмена опытом.
Начальник управления образования городской администрации Татьяна Удинцева пожелала удачи конкурсанткам на региональном этапе, а также выразила уверенность в них и в том, что данные награды станут основой для дальнейших побед.
Напомним, в марте 2023 года нижнетагильские педагоги стали участниками Всероссийского форума «Билет в будущее».