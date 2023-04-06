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Тела мертвых животных найдены на окраине Екатеринбурга

6 апреля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Тела мертвых животных были обнаружены в Совхозном районе в Екатеринбурге в марте 2023 года.

Местные жители нашли в снегу тела неизвестных животных, лежавших в черных полиэтиленовых мешках. По их предположению, они были закопаны зимой в снегу, а с наступлением весны оттаяли, пишет ЕАН.

Специалисты «Спецавтобазы» извлекли из пакетов более 35 обезглавленных туш со снятой шкурой. Сотрудники ветдепартамента считают, что это тела норок.

Место, где были обнаружены туши, обеззаразили. Мертвые тела увезли на Широкореченский полигон и там их сожгли.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге екатеринбуржцы обнаружили, что около ветеринарной клиники были свалены в одну кучу головы и кости животных.

Свалка из останков животных обнаружена в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Животные#Тела#Экология
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