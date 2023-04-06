Тела мертвых животных найдены на окраине Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Местные жители нашли в снегу тела неизвестных животных, лежавших в черных полиэтиленовых мешках. По их предположению, они были закопаны зимой в снегу, а с наступлением весны оттаяли, пишет ЕАН.
Специалисты «Спецавтобазы» извлекли из пакетов более 35 обезглавленных туш со снятой шкурой. Сотрудники ветдепартамента считают, что это тела норок.
Место, где были обнаружены туши, обеззаразили. Мертвые тела увезли на Широкореченский полигон и там их сожгли.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге екатеринбуржцы обнаружили, что около ветеринарной клиники были свалены в одну кучу головы и кости животных.