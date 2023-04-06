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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

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Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле в выходные

6 апреля 2023, 14:39
Фото: 1MI
В ближайшие выходные, 8-9 апреля, в Нижнем Тагиле ожидается теплая солнечная погода, которая будет сопровождаться ветром до 11 метров в секунду.

В субботу, 8 апреля, утром ожидается +1 градус тепла, а днем разогреется до +8 градусов, к вечеру похолодает до +3 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

При этом ветер в этот день достигнет порывов до 11 метров в секунду. В воскресенье, 9 апреля, днем в городе разогреется до +11 градусов.

Ожидается солнечная погода. При этом скорость ветра вновь достигнет 11 метров в секунду. Ветер стихнет ближе к ночи. Геомагнитную активность и повышенного давления в природе на эти дни синоптики не прогнозируют.

Магнитные бури ожидаются в первой половине апреля в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Погода#Ветер#Солнечно#Синоптики#Природа#Эксклюзив#Елена Озерова
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