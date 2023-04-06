Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В субботу, 8 апреля, утром ожидается +1 градус тепла, а днем разогреется до +8 градусов, к вечеру похолодает до +3 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
При этом ветер в этот день достигнет порывов до 11 метров в секунду. В воскресенье, 9 апреля, днем в городе разогреется до +11 градусов.
Ожидается солнечная погода. При этом скорость ветра вновь достигнет 11 метров в секунду. Ветер стихнет ближе к ночи. Геомагнитную активность и повышенного давления в природе на эти дни синоптики не прогнозируют.