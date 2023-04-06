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Трехлетняя девочка заживо сварилась в кипятке в Дубне

6 апреля 2023, 03:34
Фото: 1MI
Трехлетняя девочка погибла в ванне с кипятком в Дубне.Трагедия произошла 4 апреля 2023 года.

Девочка находилась дома с четырехлетним братом. Мать в это время вышла на полчаса в магазин, а отец был на работе. Мальчик рассказал, что его сестра захотела принять ванну, и он, заткнув слив, включил оба крана, пишет «КП-Москва».

Когда девочка забралась в ванну, она случайно сильно открыла кран с горячей водой, упала в воду и умерла еще до возвращения матери.

По словам очевидца, семья погибшей девочки обыкновенная, не асоциальная. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, 9 марта 2023 года в Верхней Пышме девятимесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой. Мать в это время была у подруги.

Двухмесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой в Верхней Пышме
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#Елизавета Зиборова#Девочка#Дети#Смерть#Кипяток#Умерла#Происшествия#Уголовное дело#Смерть по неосторожности
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