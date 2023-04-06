Трехлетняя девочка заживо сварилась в кипятке в Дубне

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Девочка находилась дома с четырехлетним братом. Мать в это время вышла на полчаса в магазин, а отец был на работе. Мальчик рассказал, что его сестра захотела принять ванну, и он, заткнув слив, включил оба крана, пишет «КП-Москва».
Когда девочка забралась в ванну, она случайно сильно открыла кран с горячей водой, упала в воду и умерла еще до возвращения матери.
По словам очевидца, семья погибшей девочки обыкновенная, не асоциальная. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, 9 марта 2023 года в Верхней Пышме девятимесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой. Мать в это время была у подруги.