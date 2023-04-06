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Три чемодана алкоголя изъято у семьи в аэропорту Екатеринбурга

6 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге таможенники изъяли у молодой семейной пары три чемодана с алкогольной продукцией. Они пытались провезти незаконным образом порядка 11 литров элитного спиртного.

Известно, что пара прилетела из Баку, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Во время таможенного досмотра стало известно, что в багаже жителей Азербайджана находится алкоголь разных марок – 15 бутылок элитного коньяка и гранатового вина.

Их общая стоимость составляет 40 тысяч рублей. Нарушители сказали, что купили алкоголь в Азербайджане и не знали, что его нужно было декларировать.

Отмечается, что для личного пользования разрешено ввозить без деклараций до пяти литров алкоголя на одного человека. Однако, если 3 литра алкоголя провозить свободно, то максимум еще 2 литра — с подачей декларации и уплатой пошлины. Госпошлина составляет 10 евро за литр.

Поэтому у нарушителей забрали бутылки и завели административное дело. Теперь им грозит штраф до трехкратной стоимости товара.

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#Екатеринбург#Таможня#Аэропорт#Алкоголь#Происшествия#Елена Озерова
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