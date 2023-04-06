Три чемодана алкоголя изъято у семьи в аэропорту Екатеринбурга

Отмечается, что для личного пользования разрешено ввозить без деклараций до пяти литров алкоголя на одного человека. Однако, если 3 литра алкоголя провозить свободно, то максимум еще 2 литра — с подачей декларации и уплатой пошлины. Госпошлина составляет 10 евро за литр.