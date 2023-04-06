В Нижнем Тагиле начнут мониторить количество перевезенных пассажиров и оплату проезда

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Заказчиком аукциона является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы по модернизации программного обеспечения необходимо окончить до 30 сентября 2023 года.
После расширения функциональных возможностей программного обеспечения в навигационную информационную систему будут собираться данные о перевезенных пассажирах и оплате проезда по каждому из перевозчиков.
Затем эти данные специалисты будут передавать во внешнюю информационную систему, в том числе на Единую платформу управления транспортной системой ИТС Свердловской области. Также подрядчику необходимо обучить персонал, который будет работать на ПО, и предоставить диски с курсом обучения.
Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались по 6 апреля.