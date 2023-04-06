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В Нижнем Тагиле начнут мониторить количество перевезенных пассажиров и оплату проезда

6 апреля 2023, 17:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет модернизировано программное обеспечение для развития центра мониторинга и управления общественным транспортом. На пятый этап внедрения интеллектуальной транспортной структуры в городе выделено 1,5 миллиона рублей.

Заказчиком аукциона является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы по модернизации программного обеспечения необходимо окончить до 30 сентября 2023 года.

После расширения функциональных возможностей программного обеспечения в навигационную информационную систему будут собираться данные о перевезенных пассажирах и оплате проезда по каждому из перевозчиков.

Затем эти данные специалисты будут передавать во внешнюю информационную систему, в том числе на Единую платформу управления транспортной системой ИТС Свердловской области. Также подрядчику необходимо обучить персонал, который будет работать на ПО, и предоставить диски с курсом обучения.

Гарантия на выполненные работы составит один год. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались по 6 апреля.

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