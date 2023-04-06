В Нижнем Тагиле начнут мониторить количество перевезенных пассажиров и оплату проезда

Затем эти данные специалисты будут передавать во внешнюю информационную систему, в том числе на Единую платформу управления транспортной системой ИТС Свердловской области. Также подрядчику необходимо обучить персонал, который будет работать на ПО, и предоставить диски с курсом обучения.