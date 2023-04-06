В тюрьмах начнут глушить сотовую связь

Однако использование блокировщиков будет ограничено территорией уголовно-исправительной системы, пишет 360tv.ru. Государственная комиссия по радиочастотам также рекомендовала ФСИН искать другие способы блокировки мобильной связи без применения радиопомех. ГКРЧ планирует выделить волны для ведомства, чтобы они могли блокировать мобильные сигналы внутри тюрем, не мешая работе сотовых операторов за ее пределами.