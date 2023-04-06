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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В тюрьмах начнут глушить сотовую связь

6 апреля 2023, 07:54
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может получить новые устройства для блокировки мобильной связи в тюрьмах. Госкомиссия по радиочастотам планирует выдать устройства, которые будут глушить 2G, 3G, LTE и Wi-Fi.

Однако использование блокировщиков будет ограничено территорией уголовно-исправительной системы, пишет 360tv.ru. Государственная комиссия по радиочастотам также рекомендовала ФСИН искать другие способы блокировки мобильной связи без применения радиопомех. ГКРЧ планирует выделить волны для ведомства, чтобы они могли блокировать мобильные сигналы внутри тюрем, не мешая работе сотовых операторов за ее пределами.



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