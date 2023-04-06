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Водители трамваев подрались в Екатеринбурге

6 апреля 2023, 05:35
Фото: 1MI
Водители трамваев подрались в Екатеринбурге около остановки «Техническая». Инцидент произошел 5 апреля 2023 года.

По словам одного из очевидцев произошедшей драки, из-за стычки водителей было приостановлено маршрутное движение четырех трамваев, сообщили в группе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» во ВКонтакте.

Видео: Сообщество «Моя Сортировка (Екатеринбург)» во ВКонтакте

Напомним, 15 марта 2023 года в Нижнем Тагиле двое водителей автобусов, сперва ругавшиеся друг на друга, устроили драку.

В результате конфликта один из них ранил другого водителя отверткой в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью.

Драка водителей автобусов в Нижнем Тагиле попала на видео
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Драка#Инцидент#Водители#Трамвай#Движение#Видео
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