Водители трамваев подрались в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По словам одного из очевидцев произошедшей драки, из-за стычки водителей было приостановлено маршрутное движение четырех трамваев, сообщили в группе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» во ВКонтакте.
Напомним, 15 марта 2023 года в Нижнем Тагиле двое водителей автобусов, сперва ругавшиеся друг на друга, устроили драку.
В результате конфликта один из них ранил другого водителя отверткой в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью.