За 90 тысяч пытался откупиться от инспектора ГАИ пьяный водитель в Ревде

В результате на мужчину завели уголовное дело. Следствие полагает, что утром 2 апреля 2023 года мужчина ехал пьяный за рулем и был пойман с поличным инспектором ГИБДД. Пока сотрудник ГАИ оформлял протокол, нарушитель подсунул ему в бардачок 90 тысяч рублей. Инспектор доложил о произошедшем вышестоящему руководству.