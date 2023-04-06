За 90 тысяч пытался откупиться от инспектора ГАИ пьяный водитель в Ревде

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В результате на мужчину завели уголовное дело. Следствие полагает, что утром 2 апреля 2023 года мужчина ехал пьяный за рулем и был пойман с поличным инспектором ГИБДД. Пока сотрудник ГАИ оформлял протокол, нарушитель подсунул ему в бардачок 90 тысяч рублей. Инспектор доложил о произошедшем вышестоящему руководству.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, это уже четвертый случай за последнее время, когда представители МВД выявляют взяткодателей.