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За 90 тысяч пытался откупиться от инспектора ГАИ пьяный водитель в Ревде

6 апреля 2023, 14:15
Фото: 1MI
В Ревде 48-летний пьяный водитель попытался дать взятку остановившему ему инспектору ГИБДД.

В результате на мужчину завели уголовное дело. Следствие полагает, что утром 2 апреля 2023 года мужчина ехал пьяный за рулем и был пойман с поличным инспектором ГИБДД. Пока сотрудник ГАИ оформлял протокол, нарушитель подсунул ему в бардачок 90 тысяч рублей. Инспектор доложил о произошедшем вышестоящему руководству.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, это уже четвертый случай за последнее время, когда представители МВД выявляют взяткодателей. 

В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве
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#ГАИ#ГИБДД#Взятка#Водитель#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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