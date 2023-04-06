За сбитого насмерть ребенка таксисту из Серова грозит до 12 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Обвиняемому 56 лет. Следствие полагает, что 29 июня 2022 года в вечернее время он ехал на иномарке Daewoo Nexia по Серову. Мужчина подрабатывал таксистом и возил местных жителей, сообщили в прокуратуре.
По дороге он ехал скоростью 76 км/ч при том, что там было разрешено до 60 км/ч. Также мужчина пользовался телефоном и не следил за дорогой, поэтому он не заметил ребенка, переходившего дорогу, и сбил его.
Мальчик скончался прямо на дороге. После произошедшего водитель высадил пассажиров и покинул место ДТП, не вызвав скорую и ГАИ. Далее он припарковал машину и уехал на автобусе в другой город. Задержали его тогда, когда он вскоре вернулся обратно в Серов.
Таксисту грозит до 12 лет тюрьмы.