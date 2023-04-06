За сбитого насмерть ребенка таксисту из Серова грозит до 12 лет тюрьмы

Мальчик скончался прямо на дороге. После произошедшего водитель высадил пассажиров и покинул место ДТП, не вызвав скорую и ГАИ. Далее он припарковал машину и уехал на автобусе в другой город. Задержали его тогда, когда он вскоре вернулся обратно в Серов.



Таксисту грозит до 12 лет тюрьмы.