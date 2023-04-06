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За сбитого насмерть ребенка таксисту из Серова грозит до 12 лет тюрьмы

6 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Серове судят водителя, который насмерть сбил 7-летнего мальчика. Ребенок приехал в гости к бабушке из другого города и переходил дорогу.

Обвиняемому 56 лет. Следствие полагает, что 29 июня 2022 года в вечернее время он ехал на иномарке Daewoo Nexia по Серову. Мужчина подрабатывал таксистом и возил местных жителей, сообщили в прокуратуре.

По дороге он ехал скоростью 76 км/ч при том, что там было разрешено до 60 км/ч. Также мужчина пользовался телефоном и не следил за дорогой, поэтому он не заметил ребенка, переходившего дорогу, и сбил его.

Мальчик скончался прямо на дороге. После произошедшего водитель высадил пассажиров и покинул место ДТП, не вызвав скорую и ГАИ. Далее он припарковал машину и уехал на автобусе в другой город. Задержали его тогда, когда он вскоре вернулся обратно в Серов.

Таксисту грозит до 12 лет тюрьмы.

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