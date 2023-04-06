Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По подозрению в шпионаже в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича. Позднее стало известно о задержании супругов из Нижнего Тагила по подозрению в госизмене за слив чертежей с УВЗ. Журналисты TagilCity.ru выясняли, это исключительные случаи или «первые ласточки».
Побитую Lada Priora 2010 года выпуска выиграла пенсионерка из Нижнего Тагила в розыгрыше в честь открытия магазина одежды и обуви. Через некоторое время поле выигрыша стало известно, что машина побывала в аварии в марте 2015 года.
За развратные действия и порно с детьми к 5 годам колонии строгого режима приговорили тагильчанина. Известно, что порнографические видео мужчина продавал. Подробности дела не разглашаются из-за возраста пострадавших.
Для вступления в ЧВК «Вагнер» тагильчане проходят тесты на физподготовку. Стационарный пункт отбора будущих военных заработал с 30 марта. Разбираемся, почему берут не всех и какие мужчины приходят с намерением защищать Россию разбирались журналисты TagilCity.ru.
Стали известны новые подробности дела о шпионаже супругов на УВЗ. Схему совершения преступления придумала супруга. Она сама вышла на украинскую разведку и предложила слить им секретные данные оборонного завода за деньги.