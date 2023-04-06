По подозрению в шпионаже в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича. Позднее стало известно о задержании супругов из Нижнего Тагила по подозрению в госизмене за слив чертежей с УВЗ. Журналисты TagilCity.ru выясняли, это исключительные случаи или «первые ласточки».