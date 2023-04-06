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Жителей Тагила тестируют в ЧВК «Вагнер», а бабушке подарили в розыгрыше битую Ladа

6 апреля 2023, 15:47
Фото: TagilCity.ru
Жителей Нижнего Тагила тестируют в ЧВК «Вагнер», а пенсионерка выиграла в розыгрыше битую Lada. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 апреля.

По подозрению в шпионаже в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича. Позднее стало известно о задержании супругов из Нижнего Тагила по подозрению в госизмене за слив чертежей с УВЗ. Журналисты TagilCity.ru выясняли, это исключительные случаи или «первые ласточки».

Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?
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Побитую Lada Priora 2010 года выпуска выиграла пенсионерка из Нижнего Тагила в розыгрыше в честь открытия магазина одежды и обуви. Через некоторое время поле выигрыша стало известно, что машина побывала в аварии в марте 2015 года.

Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
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За развратные действия и порно с детьми к 5 годам колонии строгого режима приговорили тагильчанина. Известно, что порнографические видео мужчина продавал. Подробности дела не разглашаются из-за возраста пострадавших.

За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы
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Для вступления в ЧВК «Вагнер» тагильчане проходят тесты на физподготовку. Стационарный пункт отбора будущих военных заработал с 30 марта. Разбираемся, почему берут не всех и какие мужчины приходят с намерением защищать Россию разбирались журналисты TagilCity.ru.

«Многие отсеиваются»: тагильчане проходят тестирование физподготовки в ЧВК «Вагнер»
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Стали известны новые подробности дела о шпионаже супругов на УВЗ. Схему совершения преступления придумала супруга. Она сама вышла на украинскую разведку и предложила слить им секретные данные оборонного завода за деньги.

Инициатором стала жена: новые подробности дела о шпионаже супругов в Нижнем Тагиле
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