Буцаев: Самую большую свалку в Кировской области рекультивируют до конца 2024 года

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что компания является генеральным подрядчиком рекультивации, реализуемой в рамках федерального проекта «Чистая страна», пишет inkazan.ru.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский подчеркнул, что рекультивационные работы являются новым направлением для Российского экологического оператора в качестве генподрядчика. Компания будет искать и применять оптимальные технологические и прочие решения.
Буцаев отметил, что будет проведено объединение двух свалочных тел в одно. По бокам и в верхней части нового объекта будут сооружены противофильтрационные завеса и экран. Предстоит также устранить обводнение прилегающих территорий и обустроить дренажные системы, построить необходимые здания и подвести инфраструктуру. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая к объекту территория.