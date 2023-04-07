Буцаев: Самую большую свалку в Кировской области рекультивируют до конца 2024 года

Буцаев отметил, что будет проведено объединение двух свалочных тел в одно. По бокам и в верхней части нового объекта будут сооружены противофильтрационные завеса и экран. Предстоит также устранить обводнение прилегающих территорий и обустроить дренажные системы, построить необходимые здания и подвести инфраструктуру. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая к объекту территория.