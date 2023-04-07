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Буцаев: Самую большую свалку в Кировской области рекультивируют до конца 2024 года

7 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
В Кировской области начались работы по рекультивации свалки, расположенной неподалеку от урочища Шепиловы. Работы по ликвидации самого большого в регионе полигона ТКО завершатся до конца 2024 года. Сейчас на объекте насчитывается более 3 млн кубометров мусора.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что компания является генеральным подрядчиком рекультивации, реализуемой в рамках федерального  проекта  «Чистая страна», пишет inkazan.ru.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский подчеркнул, что рекультивационные работы являются новым направлением для Российского экологического оператора в качестве генподрядчика. Компания будет искать и применять оптимальные технологические и прочие решения.

Буцаев отметил, что будет проведено объединение двух свалочных тел в одно. По бокам и в верхней части нового объекта будут сооружены противофильтрационные завеса и экран. Предстоит также устранить обводнение прилегающих территорий и обустроить дренажные системы, построить необходимые здания и подвести инфраструктуру. Помимо этого, будет благоустроена прилегающая к объекту территория.

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