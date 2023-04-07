Два рыбака погибли в водоемах Свердловской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Новоуральске и Екатеринбурге провалились под лед еще двое мужчин. Однако их успели спасти и вытащить на берег.
В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что не стоит выходить на тонкий лед и подвергать свою жизнь опасности.
Напомним, накануне 6 апреля в Нижнем Тагиле на Тагильском пруду под лед провалился рыбак. Его начали искать уже после того, как родные заявили о пропаже. Тело мужчины было найдено в 800 метрах от места падения.