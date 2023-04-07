TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Два рыбака погибли в водоемах Свердловской области

7 апреля 2023, 11:25
Фото: МЧС по Свердловской области
Четыре происшествия зарегистрированы на водоемах Свердловской области за 6 апреля 2023 года. На Нижне-Сысертском водохранилище и озере Балтым двое мужчин провалились под лед и погибли.

В Новоуральске и Екатеринбурге провалились под лед еще двое мужчин. Однако их успели спасти и вытащить на берег.

В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что не стоит выходить на тонкий лед и подвергать свою жизнь опасности.

Напомним, накануне 6 апреля в Нижнем Тагиле на Тагильском пруду под лед провалился рыбак. Его начали искать уже после того, как родные заявили о пропаже. Тело мужчины было найдено в 800 метрах от места падения.

В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Рыбак#Смерть#Погибшие#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Аресты Гершковича и шпионов в Тагиле: исключительные случаи или «первые ласточки»?
Вчера, 08:10
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00
Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года
Сегодня, 08:00
Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
Вчера, 13:55
Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота
Сегодня, 06:12
«Ор и драки, постоянно полиция»: соседи рассказали о задержанных за шпионаж в Тагиле
5 апреля 15:49