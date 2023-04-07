Экопромышленный парк в Приморье будет перерабатывать до 16 тыс. тонн вторсырья

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:21
Предприятие в Приморье станет одним из восьми подобных комплексов, которые будут возведены в рамках реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла» по всей стране. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, пишет vostokmedia.com.
«РЭО получил заявки от компаний, которые изъявили желание стать резидентами. Среди них ООО „Репласт“, ООО „Экопромпродукт“, ООО „Эко-Сервис“ и ООО „Полигон“. Мощность по утилизации этих предприятий может достигать до 16 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в настоящий момент осуществляют сбор исходных данных для проектирования производственных объектов», — добавил Буцаев.
Кроме льгот, установленных законодательством Приморского края и Российской Федерации, резиденты экопромышленного парка смогут пользоваться и иными мерами государственной поддержки.
В свою очередь предприятия, которые планируют стать потенциальными резидентами, сообщили о готовности запустить на территории парка производства по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД) производительностью 2,7 тысячи тонн в год — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклотары в пеностекло производительностью 3 тысячи тонн в год — «Эко-Сервис», включая комплекс по переработке картона и бумаги на 10 тысяч тонн в год.
Ориентировочный ввод в эксплуатацию экопромышленного парка и его инфраструктуры — конец 2024 года.
В РЭО напомнили, что к концу 2024 года в России будет возведено восемь экопромышленных парков в Приморском крае, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Помимо достижения целей национального проекта «Экология», предполагающего снижение захоронения отходов на 50%, строительство экопромышленных парков направлено на построение экономики замкнутого цикла. Предприятия, которые разместятся на территориях подобных парков, обеспечат вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно.