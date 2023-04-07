Экопромышленный парк в Приморье будет перерабатывать до 16 тыс. тонн вторсырья

В свою очередь предприятия, которые планируют стать потенциальными резидентами, сообщили о готовности запустить на территории парка производства по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД) производительностью 2,7 тысячи тонн в год — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклотары в пеностекло производительностью 3 тысячи тонн в год — «Эко-Сервис», включая комплекс по переработке картона и бумаги на 10 тысяч тонн в год.