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Евгений Куйвашев предложил учредить медаль «Трудовая доблесть Урала»

7 апреля 2023, 10:37
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект об учреждении в регионе новой награды — медали «Трудовая доблесть Урала» для представителей рабочих профессий.

Свердловская область — один из крупнейших промышленных регионов России. Индустриальный сектор дает более 1/3 валового регионального продукта. В регионе действуют свыше 12 тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 412 тысяч человек. Принятие закона о знаке отличия «Трудовая доблесть Урала» повысит престиж рабочих профессий, а также подчеркнет социальную значимость их труда для страны и общества в целом.

Знак отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» является формой поощрения за особые трудовые заслуги, послужившие для других граждан примером исполнения профессионального долга, высокой эффективности и качества труда. Поощрять предлагается свердловчан, имеющих не менее 20 лет трудового стажа по профессиям рабочих на предприятиях региона, говорится в проекте закона.

3 города Свердловской области — Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский — по Указу Президента РФ Владимира Путина удостоены звания «Город трудовой доблести». В очереди на получение статуса: Серов, Ирбит и Первоуральск. Почетное звание получают города, внесшие большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Евгений Куйвашев на открытии стелы «Город трудовой доблести»Евгений Куйвашев на открытии стелы «Город трудовой доблести»
Евгений Куйвашев на открытии стелы «Город трудовой доблести»
Фото: TagilCity.ru
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Для развития кадрового потенциала в Свердловской области реализуется проект «Славим человека труда!» и конкурс «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области». Программы направлены на увеличение популярности рабочих профессий. Немалое внимание уделяется развитию профессионального образования и подготовке инженерных кадров.

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