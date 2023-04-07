Евгений Куйвашев предложил учредить медаль «Трудовая доблесть Урала»

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Published Сегодня, 10:37
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Свердловская область — один из крупнейших промышленных регионов России. Индустриальный сектор дает более 1/3 валового регионального продукта. В регионе действуют свыше 12 тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 412 тысяч человек. Принятие закона о знаке отличия «Трудовая доблесть Урала» повысит престиж рабочих профессий, а также подчеркнет социальную значимость их труда для страны и общества в целом.
Знак отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» является формой поощрения за особые трудовые заслуги, послужившие для других граждан примером исполнения профессионального долга, высокой эффективности и качества труда. Поощрять предлагается свердловчан, имеющих не менее 20 лет трудового стажа по профессиям рабочих на предприятиях региона, говорится в проекте закона.
3 города Свердловской области — Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский — по Указу Президента РФ Владимира Путина удостоены звания «Город трудовой доблести». В очереди на получение статуса: Серов, Ирбит и Первоуральск. Почетное звание получают города, внесшие большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Для развития кадрового потенциала в Свердловской области реализуется проект «Славим человека труда!» и конкурс «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области». Программы направлены на увеличение популярности рабочих профессий. Немалое внимание уделяется развитию профессионального образования и подготовке инженерных кадров.