Евгений Куйвашев предложил учредить медаль «Трудовая доблесть Урала»

Свердловская область — один из крупнейших промышленных регионов России. Индустриальный сектор дает более 1/3 валового регионального продукта. В регионе действуют свыше 12 тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 412 тысяч человек. Принятие закона о знаке отличия «Трудовая доблесть Урала» повысит престиж рабочих профессий, а также подчеркнет социальную значимость их труда для страны и общества в целом.