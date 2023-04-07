Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года

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Восемь раз превышения вредных веществ фиксировали посты «Уральского УГМС». Шесть из них — диоксида азота до 1,2 ПДК. Все превышения вещества были на станции в районе Тагилстроя.
Диоксид азота имеет второй класс опасности и губительно влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать астму, пневмонию, ринит, обструктивный бронхит, заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Еще один раз норму в воздухе превышал формальдегид на Вагонке — до 1,5 ПДК.
Формальдегид — это вещество с общим токсическим действием, относится к первому классу опасности. Способен вызывать слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышка, удушье, головная боль, нарушение координации движений, судороги. В Нижнем Тагиле формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год.
Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение сероводорода около стадиона «Юность». Вещество превышало норму в 2,5 раза. В тот день, 30 марта, в центре Нижнего Тагила стоял сильный запах выбросов от коксохимического производства.
Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Также может вызывать конъюнктивит, бронхит, ринит, расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.