Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года

Диоксид азота имеет второй класс опасности и губительно влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать астму, пневмонию, ринит, обструктивный бронхит, заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.