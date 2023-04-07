Известный боец смешанных единоборств устроил дебош в аэропорту Кольцово

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:57
По словам блогера Анны Даниловой, у которой был перелет тем же самолетом, она шла в переходе из зала ожидания к автобусу и услышала, как охранник интересовался у спортсмена, что он делает. Емельяненко якобы справлял нужду, пишет Е1.
Далее охранник сказал Емельяненко, что ему придется заплатить штраф. В ответ боец принялся нецензурно выражаться и угрожать физическим насилием и зашел в автобус. Также блогер отметила, что боец был нетрезв.
По словам Даниловой, были вызваны сотрудники полиции, которые проверили у него документы, однако штраф выписывать не стали, а вместо этого сделали с ним несколько памятных фотографий. Из-за произошедшего вылет рейса был задержан на 20 минут.
Позднее Емельяненко принес извинения за свое поведение и за задержку рейса.
Напомним, 13 марта трое пьяных пассажиров, летевших в самолете рейсом Екатеринбург — Дубай, устроили драку. Когда самолет прилетел, драчуны были задержан полицией.