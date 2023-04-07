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Кондуктор выгнала подростка из трамвая в Нижнем Тагиле

7 апреля 2023, 09:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пассажирка трамвая рассказала, как стала свидетельницей того, как кондуктор выгнала из салона подростка.

По словам свидетельницы событий, это произошло 5 апреля примерно в 13:30-13:40 в трамвае №3. Об этом тагильчанка рассказала в сообществе «Черный список Тагила».

По словам девушки, она услышала, как кондуктор спросила у юноши, будет ли он оплачивать проезд. А когда трамвай остановился на остановке «Строительный техникум», она увидела, как молодой человек вышел из салона.

Далее она спросила у кондуктора, почему юношу высадили. Она ответила, что он уже проехал три остановки, при этом не оплачивая проезда. Также кондуктор предположила, что молодому человеку уже есть 18 лет.

Пассажирка вышла на следующей остановке «Восточная» и дождалась здесь подростка. Она спросила у него, сколько ему лет. Парень сказал, что 16. Он пояснил, что забыл проездную карту, а наличных у него не оказалось.

Я дала ему 24 рубля на проезд, он сразу предложил мне перевести их по номеру телефона. Естественно, я позвонила в депо, сообщила об этой ситуации, сказали разберутся, - добавила пассажирка.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Трамвай#Пассажир#Подросток#Кондуктор#Транспорт#Эксклюзив
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