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Land Rover жительницы Волгоградской области был арестован за долги в Екатеринбурге

7 апреля 2023, 06:08
Фото: 1MI
Иномарка Land Rover была арестована у жительницы Волгоградской области за кредитные долги и налоговые платежи в размере более 900 тысяч рублей.

Машина была арестована во время рейдов приставов и автоинспекторов.

В екатеринбургском отделе по взысканию административных штрафов были возбуждены производства, которые передали из Волгоградской области на исполнение по местонахождению должницы.

В случае, если женщина не станет гасить задолженность, у нее заберут иномарку, которая будет сначала передана на оценку, а потом выставлена на торги, рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области.

Напомним, жители Нижнего Тагила и ГГО задолжали более 30 миллионов рублей за назначенные им штрафы. Количество должников превышает 40 тысяч человек.

Жители Нижнего Тагила и пригорода накопили 30 млн долгов за штрафы
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Долги#Налоги#Кредиты#Арест имущества#Автомобиль#Приставы#ГИБДД#Транспорт
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