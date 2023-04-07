Land Rover жительницы Волгоградской области был арестован за долги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Машина была арестована во время рейдов приставов и автоинспекторов.
В екатеринбургском отделе по взысканию административных штрафов были возбуждены производства, которые передали из Волгоградской области на исполнение по местонахождению должницы.
В случае, если женщина не станет гасить задолженность, у нее заберут иномарку, которая будет сначала передана на оценку, а потом выставлена на торги, рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области.
Напомним, жители Нижнего Тагила и ГГО задолжали более 30 миллионов рублей за назначенные им штрафы. Количество должников превышает 40 тысяч человек.