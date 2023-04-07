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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

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Лидеры государств не всегда избегают уголовного наказания

7 апреля 2023, 15:04
Фото: iz.ru
Аресты лидеров государств – не какие-то фантастические события, а вполне реальные. И несмотря на ореол неприкосновенности, зачастую за свои противоправные деяния они отвечают.

Недавно, 4 апреля. Начались седы над экс-президентом США Дональдом Трампом. Помимо суда над этим лидером, ранее было множество других разбирательств в отношении первых лиц. Журналисты «Новых известий» вспомнили самые яркие случаи судов над главами государств.

В 2008 году суд выдал ордер на арест африканского лидера – главу Судана Омара аль-Башира. Его обвинили в геноциде в ходе конфликта в Дарфуре.

Еще один известный подсудимый – глава Сербии Слободан Милошевич. Его арест инициировали международные органы. Арестовали Милошевича в 2001 году на собственной вилле. В Гааге главу обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Его признали виновным в преступлениях против человечности. Но до своего приговора Милошевич не дожил – он скончался в 2006 году.

В 2018 году в Южной Корее закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей за год до этого. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий, коррупции и разглашении государственной тайны.  Также в Корее в 1995 году был взят под стражу бывший президент Чон Ду Хван. Его обвинили в организации госпереворота в 1979 году.

Экс-президента Франции Николя Саркози в 2021 году обвинили в нарушении правил финансирования предвыборной кампании в 2012 году. По данным следствия, он потратил на эти цели в два раза больше денег, чем было допустимо.

Касательно недавнего дела - Дональда Трампа, он стал первым президентом США, которого стали судить. Суды у него были и ранее - в декабре 2022 года он проиграл в апелляционном суде слушание по делу об изъятии документов в его резиденции.

Трамп хочет отсудить у CNN свыше 450 млн долларов за клевету
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#Суд#Елена Озерова#Уголовное наказание#Президент#Гаага#Криминал
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