Лидеры государств не всегда избегают уголовного наказания

В 2018 году в Южной Корее закончился суд над экс-президентом Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей за год до этого. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий, коррупции и разглашении государственной тайны. Также в Корее в 1995 году был взят под стражу бывший президент Чон Ду Хван. Его обвинили в организации госпереворота в 1979 году.