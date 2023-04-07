На форуме деловых СМИ, организованном ТПП, наградили лауреатов конкурса журналистов

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Роль организатора мероприятия взяли на себя Торгово-промышленная палата (ТПП) России и Союз журналистов. Ежегодно на площадке форума подводят итоги всероссийского конкурса среди журналистов, которые пишут на экономические темы. На суд жюри на этот раз были представлены более 400 работ региональных и муниципальных СМИ.
«Для того, чтобы показывать, как развивается российское предпринимательство, нужно сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа», — подчеркнул вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. По его словам, это необходимо прежде всего для того, чтобы имидж предпринимателя в России оставался на высоте, чтобы россияне могли рассматривать бизнес-сообщество в первую очередь как сообщество созидателей. Максим Фатеев указал, что на площадку мероприятия привлечены все: от малых средств массовой информации, которые освещают события в сельской жизни и жизни небольших отдаленных городков нашей страны, до федеральных холдингов, предоставляющих информацию для всех жителей России и даже зарубежья.
Информационная открытость остается одним из основных условий обеспечения существования ответственного крупного бизнеса, считают в компании «ФосАгро».
«Мы учредили специализированный приз за освещение работы в области агропромышленного комплекса совместно с Торгово-промышленной палатой. Этот диалог, который мы создаем между нами и нашими стейкхолдерами, очень важен: нам нужно стимулировать интерес к области АПК», — отметил первый заместитель гендиректора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Поэтому, сообщил он, компания «ФосАгро» пришла к мысли о необходимости учреждения премии за освещение деятельности АПК и очень довольна полученным результатом. Примечательно, что каждый год в число номинантов и победителей попадают региональные СМИ, которые осуществляют деятельность непосредственно на поле, где ведут сельское хозяйство.
Награды победителям всероссийского конкурса вручили зампред правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
Подводя итоги, Хвостиков отметил, что прошедший год стал для России временем новых вызовов. Но деловая журналистика в очередной раз сумела продемонстрировать высокоэффективную адаптацию к возникшим сложностям. В СМИ пришли новые журналисты и главные редакторы, экономические комментаторы и даже новые герои, заключил Хвостиков.
В следующем году форум пройдет уже в 30-й раз.