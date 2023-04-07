На форуме деловых СМИ, организованном ТПП, наградили лауреатов конкурса журналистов

«Для того, чтобы показывать, как развивается российское предпринимательство, нужно сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа», — подчеркнул вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. По его словам, это необходимо прежде всего для того, чтобы имидж предпринимателя в России оставался на высоте, чтобы россияне могли рассматривать бизнес-сообщество в первую очередь как сообщество созидателей. Максим Фатеев указал, что на площадку мероприятия привлечены все: от малых средств массовой информации, которые освещают события в сельской жизни и жизни небольших отдаленных городков нашей страны, до федеральных холдингов, предоставляющих информацию для всех жителей России и даже зарубежья.