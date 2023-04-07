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Найден водитель внедорожника, насмерть задавивший кота в селе под Нижним Тагилом

7 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Личность водителя внедорожника, который 3 апреля насмерть задавил домашнего кота в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом, установили сотрудники Госавтоинспекции.

После того как видео наезда на животное оказалось в интернете, в ГИБДД Нижнего Тагила организовали проверку.

Материал проверки зарегистрирован по факту опубликованного видео. Водитель уже вызван для дачи объяснений. После этого будет определено, есть ли состав административного правонарушения, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, две кошки гуляли в селе Николо-Павловское напротив дома. Когда машина стала подъезжать, они попытались убежать, но не успели. Хозяйка считает, что водитель целенаправленно задавил ее домашнее животное, которое скончалось в конвульсиях прямо на дороге. Кроме того, на обратном пути он попытался задавить и вторую кошку.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Кошка#Наезд#Внедорожник#Полиция
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