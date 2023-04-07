Найден водитель внедорожника, насмерть задавивший кота в селе под Нижним Тагилом

Напомним, две кошки гуляли в селе Николо-Павловское напротив дома. Когда машина стала подъезжать, они попытались убежать, но не успели. Хозяйка считает, что водитель целенаправленно задавил ее домашнее животное, которое скончалось в конвульсиях прямо на дороге. Кроме того, на обратном пути он попытался задавить и вторую кошку.