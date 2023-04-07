Найден водитель внедорожника, насмерть задавивший кота в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
После того как видео наезда на животное оказалось в интернете, в ГИБДД Нижнего Тагила организовали проверку.
Материал проверки зарегистрирован по факту опубликованного видео. Водитель уже вызван для дачи объяснений. После этого будет определено, есть ли состав административного правонарушения, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, две кошки гуляли в селе Николо-Павловское напротив дома. Когда машина стала подъезжать, они попытались убежать, но не успели. Хозяйка считает, что водитель целенаправленно задавил ее домашнее животное, которое скончалось в конвульсиях прямо на дороге. Кроме того, на обратном пути он попытался задавить и вторую кошку.