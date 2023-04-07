Новые случаи подозрения на корь были выявлены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Корь предварительно была диагностирована двум взрослым людям и двум несовершеннолетним, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Все четверо человек живут в одной квартире. Они были доставлены и госпитализированы в больницу.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора и медицинские работники оперативно разработали комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также было организовано мероприятие по вакцинации людей, находившихся в контакте с заболевшими.
Напомним, недавно в Свердловской области было зафиксировано 13 случаев заболевания корью с начала 2023 года. По словам медиков, за предыдущие два года подобных случаев не было.