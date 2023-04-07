TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Изображение материала

Новые случаи подозрения на корь были выявлены в Екатеринбурге

7 апреля 2023, 16:29
Фото: 1MI
У четверых жителей Екатеринбурга подозревается заболевание корью.

Корь предварительно была диагностирована двум взрослым людям и двум несовершеннолетним, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Все четверо человек живут в одной квартире. Они были доставлены и госпитализированы в больницу.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора и медицинские работники оперативно разработали комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также было организовано мероприятие по вакцинации людей, находившихся в контакте с заболевшими.

Напомним, недавно в Свердловской области было зафиксировано 13 случаев заболевания корью с начала 2023 года. По словам медиков, за предыдущие два года подобных случаев не было.

13 жителей Свердловской области заразились смертельной болезнью
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям России напомнили о прививке от кориТрое детей из Екатеринбурга заразились смертельно опасной болезньюВ Екатеринбурге появится лаборатория для исследования опасных и неизвестных инфекций
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Корь#Заболевание#Диагноз#Профилактика#Инфекция#Здоровье
Подпишитесь
Почему глава города в Свердловской области — опасная работа
Сегодня, 12:29
Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова
Сегодня, 14:14
Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года
Сегодня, 08:00
Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
Вчера, 13:55
Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота
Сегодня, 06:12
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00