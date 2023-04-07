Пара из Екатеринбурга победила в шоу «Четыре свадьбы»

Молодые устроили свадьбу в «брутальном стиле». Общий бюджет составил 200 тысяч рублей. Фишкой стало появление жениха на экскаваторе. Торжество праздновалось в скромном деревянном коттедже с танцами, конкурсами и тортом. От последнего у участниц стал зеленым язык.