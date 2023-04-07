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Published Сегодня, 08:07

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Пара из Екатеринбурга победила в шоу «Четыре свадьбы»

7 апреля 2023, 08:07
Фото: телеканал "Пятница"
Жители Екатеринбурга Анатолий и Татьяна стали победителями шоу «Четыре свадьбы». Они выиграли путешествие на двоих, набрав 53 балла.

Молодые устроили свадьбу в «брутальном стиле». Общий бюджет составил 200 тысяч рублей. Фишкой стало появление жениха на экскаваторе. Торжество праздновалось в скромном деревянном коттедже с танцами, конкурсами и тортом. От последнего у участниц стал зеленым язык.

В конечном итоге девушки решили, что свадьба Татьяны и Анатолия была лучшей.

Фото: телеканал "Пятница"

Молодожены рассказали, что познакомились на сайте знакомств. В Татьяне Анатолий увидел свою вторую половинку.

Напомним, согласно правилам шоу, четыре невесты посещают свадьбы друг друга, а после этого выставляют оценки по нескольким критериям. Главной задаче участниц является торжество, которое должно быть лучше других.

Пара из Верхней Пышмы победила на шоу «Четыре свадьбы»
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#Победа#Свадьба#Молодожены#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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