Пара из Екатеринбурга победила в шоу «Четыре свадьбы»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Молодые устроили свадьбу в «брутальном стиле». Общий бюджет составил 200 тысяч рублей. Фишкой стало появление жениха на экскаваторе. Торжество праздновалось в скромном деревянном коттедже с танцами, конкурсами и тортом. От последнего у участниц стал зеленым язык.
В конечном итоге девушки решили, что свадьба Татьяны и Анатолия была лучшей.
Молодожены рассказали, что познакомились на сайте знакомств. В Татьяне Анатолий увидел свою вторую половинку.
Напомним, согласно правилам шоу, четыре невесты посещают свадьбы друг друга, а после этого выставляют оценки по нескольким критериям. Главной задаче участниц является торжество, которое должно быть лучше других.