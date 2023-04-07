Почему глава города в Свердловской области — опасная работа

В июле 2022 года силовики опечатали кабинет главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Позже, когда удалось найти его самого (на работе Соколова не было), произошла интересная история. Во время ареста у мэра начался сердечный приступ, его госпитализировали, а затем он… сбежал из больницы. Против Виктора Соколова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (взятка). По версии следствия, в 2015 году он получил взятку услугами от директора МУП «Водоканалсервис».