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Почему глава города в Свердловской области — опасная работа

7 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
Совсем скоро должен будет начаться судебный процесс, на котором бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* выступит обвиняемым. Скандал? На первый взгляд — безусловно. Однако, как оказалось, уголовные дела против высших муниципальных чиновников на Среднем Урале — скорее норма, чем исключение.

В 2022 году полиция выявила в Свердловской области не менее четырех сотен эпизодов, связанных с коррупцией. А в ближайшие два месяца в отношении ряда глав свердловских городов будут возбуждены уголовные дела по ст. 285.1 УК РФ (Нецелевое расходование бюджетных средств), официально заявил глава ГУ МВД области Александр Мешков.

TagilCity.ru вспомнил, в каких городах бывшие и действующие высшие муниципальные чиновники уже оказывались фигурантами уголовных дел.

Екатеринбург

В январе 2019 года Александр Ковальчик был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга, а в сентябре против него, как писал ТАСС, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Как сообщалось, это было связано с его прошлой работой в должности главы екатеринбургского «Водоканала». В июне 2020 года уголовное преследование было прекращено.

Фото: Официальный сайт администрации Среднеуральска

К слову, в 2013 году глава «Водоканала» уральской столицы Ковальчик также оказался фигурантом уголовного дела о растрате 21 млн рублей, полгода провел в СИЗО, а затем суд его оправдал. В 2021 году он возглавил администрацию Среднеуральска, но через два года подал в отставку.

Заречный

С 2012 по 2016 годы Василий Ланских возглавлял город Заречный. Горожанам он запомнился серией конфликтов с руководством градообразующего предприятия — Белоярской атомной станции (БАЭС). Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что БАЭС всегда воспринимала муниципальную власть Заречного, как некоторое забавное недоразумение, так что конфликты были неизбежны.

В 2021 году он пытался баллотироваться в местные депутаты, но вдруг — взял самоотвод. Причиной, по мнению инсайдеров, стала информация о его судимостях.

«В 1998 году Ланских судили за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В 2000 году — за систематическое истязание супруги (статья 117 УК РФ). Когда он зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты заксобрания и думы Заречного, эта информация всплыла», — сообщил собеседник агентства URA.RU.

Пышминский ГО

В июле 2022 года силовики опечатали кабинет главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Позже, когда удалось найти его самого (на работе Соколова не было), произошла интересная история. Во время ареста у мэра начался сердечный приступ, его госпитализировали, а затем он… сбежал из больницы. Против Виктора Соколова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (взятка). По версии следствия, в 2015 году он получил взятку услугами от директора МУП «Водоканалсервис».

Фото: Личная страница Виктора Соколова в соцсети «ВКонтакте»

Тугулымский ГО

В июне 2022 года Талицкий райсуд приговорил экс-главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова по целому букету «коррупционных» статей к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 19,4 млн рублей.

В данном случае коррупцией оказалось заниматься экономически невыгодно. Бывший мэр брал взятки ежемесячно, но скопить успел только два миллиона рублей.

* — признан иноагентом.

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