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Поезда вновь запустят из Свердловской области в Киргизию

7 апреля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Между Свердловской областью и Киргизией будет возобновлено железнодорожное сообщение.

Вероятность возобновления сообщения железнодорожного маршрута была обсуждена директором регионального Департамента по развитию туризма Эльмирой Тукановой и замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Саматом Шатмановым.

Также они рассмотрели вопрос об увеличении авиационных рейсов Киргизия — Екатеринбург, рассказали в свердловском Департаменте туризма.

Вскоре планируется провести встречу представителей туристического бизнеса, которая состоится в формате онлайн. На встрече будет обсуждаться развитие сотрудничества.

Напомним, с 30 марта 2023 года были возобновлены авиарейсы Волгоград — Екатеринбург, которые прекратились в декабре 2022 года.

Авиарейсы Волгоград — Екатеринбург в ближайшие дни будут возобновлены
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Транспорт#Рейс#Ж/д#Сотрудничество#Обсуждение#Сообщение#Киргизия
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