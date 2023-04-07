Поезда вновь запустят из Свердловской области в Киргизию

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Вероятность возобновления сообщения железнодорожного маршрута была обсуждена директором регионального Департамента по развитию туризма Эльмирой Тукановой и замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Саматом Шатмановым.
Также они рассмотрели вопрос об увеличении авиационных рейсов Киргизия — Екатеринбург, рассказали в свердловском Департаменте туризма.
Вскоре планируется провести встречу представителей туристического бизнеса, которая состоится в формате онлайн. На встрече будет обсуждаться развитие сотрудничества.
Напомним, с 30 марта 2023 года были возобновлены авиарейсы Волгоград — Екатеринбург, которые прекратились в декабре 2022 года.