РЭО: Отказ от установки мусоропроводов в новостройках убережет от антисанитарии

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, не все дома оснащены мусоропроводами. Чаще всего отходы относятся жителями в современные контейнеры, для установки которых предусмотрены специально оборудованные площадки. В России сейчас их число превышает 960 тысяч. Из них 58 тысяч находится в Московской области, 48 тысяч - в Москве и 37 тысяч - в Санкт-Петербурге. Эти регионы лидируют по данному показателю.