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РЭО: Отказ от установки мусоропроводов в новостройках убережет от антисанитарии

7 апреля 2023, 10:16
Российский экологический оператор выступает за право застройщиков еще на этапе проектирования выбирать, нужен или нет мусоропровод в возводимом ими здании.

Как сообщает 56orb.ru, эксперты считают, что мусоропровод вполне можно заменить контейнерными площадками, в том числе позволяющими вести раздельный сбор отходов. И гораздо большая эффективность у современных вакуумных систем.

Анализ, проведенный специалистами РЭО, показывает, что альтернативные мусоропроводу варианты — гарантия лучших санитарных условий в подъездах. К тому же жители будут больше мотивированы в переходе на раздельный сбор бытового мусора.

Предложение предоставить застройщикам право самим выбирать способ сбора мусора в новом здании отдельно оговаривает дорожная карта по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Это должно быть предусмотрено и строительными нормами и правилами.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, не все дома оснащены мусоропроводами. Чаще всего отходы относятся жителями в современные контейнеры, для установки которых предусмотрены специально оборудованные площадки. В России сейчас их число превышает 960 тысяч. Из них 58 тысяч находится в Московской области, 48 тысяч - в Москве и 37 тысяч - в Санкт-Петербурге. Эти регионы лидируют по данному показателю.

В российской столице уже идет строительство жилых комплексов, где устанавливается вакуумная система удаления отходов. Такие системы - замкнутые, поэтому они не наносят вреда окружающей среде и благодаря им нет неприятных запахов. Буцаев назвал их еще одной хорошей альтернативой обычному мусоропроводу.

Последний не только является источником антисанитарии, но и может привести к пожару. И при этом жители таких домов вынуждены нести дополнительные расходы на обслуживание мусоропровода. По этим причинам во многих сданных домах люки мусоропроводов просто завариваются и уже не используются.

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