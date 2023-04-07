Сотрудники ДПС спасли автомобиль владельца горящего дома в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Инспекторы, заметив огонь, вызвали пожарных. До их прибытия они помогли хозяину отвезти иномарку на безопасное расстояние от горевшего дома, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По словам владельца дома и автомобиля, он запустил бензопилу в гараже после ее заправки, однако она неожиданно взорвалась. По разлитому бензину огонь быстро стал распространяться.
После того, как пожарные потушили горевшее строение, хозяин поблагодарил сотрудник ДПС за оказанную ему помощь.
Напомним, 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде сгорели два дома и надворные постройки. Первый пожар случился в деревне Матвеева в ГГО, а второй в саду «Тимирязева-1».