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Сотрудники ДПС спасли автомобиль владельца горящего дома в Свердловской области

7 апреля 2023, 15:30
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Сотрудники ДПС в ходе патрулирования деревни Комарица спасли от возгорания автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий владельцу дома, в котором случился пожар.

Инспекторы, заметив огонь, вызвали пожарных. До их прибытия они помогли хозяину отвезти иномарку на безопасное расстояние от горевшего дома, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Видео: ГУ МВД по Свердловской области

По словам владельца дома и автомобиля, он запустил бензопилу в гараже после ее заправки, однако она неожиданно взорвалась. По разлитому бензину огонь быстро стал распространяться.

После того, как пожарные потушили горевшее строение, хозяин поблагодарил сотрудник ДПС за оказанную ему помощь.

Напомним, 3 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле и пригороде сгорели два дома и надворные постройки. Первый пожар случился в деревне Матвеева в ГГО, а второй в саду «Тимирязева-1».

Два частных дома сгорели за один день в Нижнем Тагиле и пригороде
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Автомобиль#ДПС#Инспекторы#Пожарные#Помощь#Происшествия#Видео
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