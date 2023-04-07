Студенты-иностранцы устроили массовую драку в студгородке УПИ

Напомним, случившаяся драка с участием студентов-иностранцев стала третьей с начала 2023 года. Первая потасовка была в общежитии ночью 21 января, в результате которой двое студентов были арестованы полицией на 12 суток. Второй раз драка произошла 7 февраля в другом общежитии.