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Студенты-иностранцы устроили массовую драку в студгородке УПИ

7 апреля 2023, 04:56
Фото: 1MI
Несколько иностранных студентов устроили между собой драку. Инцидент произошел в Екатеринбурге в студгородке УПИ.

По словам одной из очевидиц произошедшего, один из участников драки пытался применить электрошокер, сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В результате потасовки один из студентов был избит и доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи.

Напомним, случившаяся драка с участием студентов-иностранцев стала третьей с начала 2023 года. Первая потасовка была в общежитии ночью 21 января, в результате которой двое студентов были арестованы полицией на 12 суток. Второй раз драка произошла 7 февраля в другом общежитии.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Студенты#Драка#Массовая драка#Больница#Скорая помощь#УрФУ#Происшествия#Елизавета Зиборова
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