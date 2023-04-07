Студенты-иностранцы устроили массовую драку в студгородке УПИ

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:56
По словам одной из очевидиц произошедшего, один из участников драки пытался применить электрошокер, сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В результате потасовки один из студентов был избит и доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи.
Напомним, случившаяся драка с участием студентов-иностранцев стала третьей с начала 2023 года. Первая потасовка была в общежитии ночью 21 января, в результате которой двое студентов были арестованы полицией на 12 суток. Второй раз драка произошла 7 февраля в другом общежитии.