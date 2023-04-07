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Свердловчанин решил не платить за поездку и чуть не убил таксиста

7 апреля 2023, 07:18
Фото: 1MI

Пассажир ударил таксиста ножом в голову в Свердловской области

Пассажир такси в Свердловской области решил не оплачивать поездку. Для этого он взял нож и ударил им водителя в голову. Инцидент случился в мае 2022 года.

Обвиняемый находился у сестры на застолье. После этого отправиться домой на такси. Однако денег у мужчины не было, а занять у сестры он не мог, потому что поссорился с ней перед уходом.

Еще до поездки обвиняемый задумал убежать и не платить. Когда такси уже прибыло к дому, то мужчина обратился к родственнику с просьбой занять ему 1,5 тысячи рублей. Но у последнего денег тоже не было.

Тогда обвиняемый попросил поехать на другой адрес. Это было безлюдное место около леса. Водитель понял, что его пытаются обмануть и потребовал оплатить поездку.

Мужчины стали спорить. В какой-то момент пассажир достал из кармана складной нож и ударил таксиста в голову. После этого мужчина скрылся, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Уже на суде мужчина заявил, что хотел напугать своего оппонента. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полгода.

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#Такси#Пассажир#Нападение#Покушение#Криминал#Свердловская область#Ирина Кирилова
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