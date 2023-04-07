Свердловчанин решил не платить за поездку и чуть не убил таксиста

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Обвиняемый находился у сестры на застолье. После этого отправиться домой на такси. Однако денег у мужчины не было, а занять у сестры он не мог, потому что поссорился с ней перед уходом.
Еще до поездки обвиняемый задумал убежать и не платить. Когда такси уже прибыло к дому, то мужчина обратился к родственнику с просьбой занять ему 1,5 тысячи рублей. Но у последнего денег тоже не было.
Тогда обвиняемый попросил поехать на другой адрес. Это было безлюдное место около леса. Водитель понял, что его пытаются обмануть и потребовал оплатить поездку.
Мужчины стали спорить. В какой-то момент пассажир достал из кармана складной нож и ударил таксиста в голову. После этого мужчина скрылся, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Уже на суде мужчина заявил, что хотел напугать своего оппонента. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полгода.