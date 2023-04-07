Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота

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Published Сегодня, 06:12
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Превышение диоксида азота в воздухе фиксировала только одна станция «Уральского УГМС» — на Тагилстрое. 3 апреля концентрация вещества достигала 1,12 ПДК, 4 апреля — 1,05 ПДК, 5 апреля — 1,13 ПДК. При этом в последний день действия режима НМУ выбросы диоксида азота в воздух, по данным метеорологов, были наиболее частые — шесть раз за сутки.
Именно 5 апреля неприятный химический запах в разных районах города чувствовался наиболее сильно. Тагильчане сообщали, что из-за этого не могут открыть окна в квартирах для проветривания и выйти на прогулку с детьми.
В начале этого года жительница Рязани отсудила 20 тысяч рублей компенсации за моральный вред у Росприроднадзора. В 2021 году, когда весь город задыхался от выбросов, ведомство не проводило проверки на предприятиях в период режима НМУ. Суд признал такое бездействие надзорного органа незаконным.