Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота

В начале этого года жительница Рязани отсудила 20 тысяч рублей компенсации за моральный вред у Росприроднадзора. В 2021 году, когда весь город задыхался от выбросов, ведомство не проводило проверки на предприятиях в период режима НМУ. Суд признал такое бездействие надзорного органа незаконным.