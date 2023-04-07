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Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота

7 апреля 2023, 06:12
Фото: TagilCity.ru
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ действовал в Нижнем Тагиле с 3 по 5 апреля. Все три дня в воздухе превышал ПДК диоксид азота.

Превышение диоксида азота в воздухе фиксировала только одна станция «Уральского УГМС» — на Тагилстрое. 3 апреля концентрация вещества достигала 1,12 ПДК, 4 апреля — 1,05 ПДК, 5 апреля — 1,13 ПДК. При этом в последний день действия режима НМУ выбросы диоксида азота в воздух, по данным метеорологов, были наиболее частые — шесть раз за сутки.

Именно 5 апреля неприятный химический запах в разных районах города чувствовался наиболее сильно. Тагильчане сообщали, что из-за этого не могут открыть окна в квартирах для проветривания и выйти на прогулку с детьми. 

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#Анна Григорьева#Выбросы#Диоксид азота#НМУ#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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