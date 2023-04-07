Установка новых светофоров в Нижнем Тагиле обойдется на 20% дешевле

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Всего на тендер поступило четыре заявки от потенциальных подрядчиков. ООО «Угмк-Телеком» снизило начальную цену контракта на 20%, с 74,4 миллиона рублей до 59,1 миллиона. С этой фирмой и будет заключен контракт.
Проведение работ будет поделено на два этапа: часть из них подрядчик проведет в 2023 году. Сдать объекты необходимо до 31 октября 2024 года.
В городе будут установлены три новых светофора и модернизированы 15 старых — их подключат к центру управления. Таким образом, «зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе.
Также появятся видеокамеры, с помощью которых будут мониторить интенсивность движения на дорогах Нижнего Тагила, а в Центре управления дорожного движения подрядчик установит видеостену.
Директором «Угмк-Телеком» является Владимир Ланских. Фирма зарегистрирована в 2008 году и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. За время работы компания выступала поставщиком в 166 госконтрактах, заключенных на сумму 5,4 миллиарда рублей.