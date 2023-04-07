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Установка новых светофоров в Нижнем Тагиле обойдется на 20% дешевле

7 апреля 2023, 11:27
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который реализует в Нижнем Тагиле четвертый этап внедрения интеллектуальной транспортной структуры в городе. Работами займется ООО «Угмк-Телеком» из Верхней Пышмы.

Всего на тендер поступило четыре заявки от потенциальных подрядчиков. ООО «Угмк-Телеком» снизило начальную цену контракта на 20%, с 74,4 миллиона рублей до 59,1 миллиона. С этой фирмой и будет заключен контракт.

Проведение работ будет поделено на два этапа: часть из них подрядчик проведет в 2023 году. Сдать объекты необходимо до 31 октября 2024 года.

В городе будут установлены три новых светофора и модернизированы 15 старых — их подключат к центру управления. Таким образом, «зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе.

Также появятся видеокамеры, с помощью которых будут мониторить интенсивность движения на дорогах Нижнего Тагила, а в Центре управления дорожного движения подрядчик установит видеостену.

Директором «Угмк-Телеком» является Владимир Ланских. Фирма зарегистрирована в 2008 году и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. За время работы компания выступала поставщиком в 166 госконтрактах, заключенных на сумму 5,4 миллиарда рублей.

«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
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