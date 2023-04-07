TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Изображение материала

В 554 домах Свердловской области заменят лифты с опережением сроков

7 апреля 2023, 13:03
Фото: 1MI
С опережением сроков в Свердловской области заменят лифты в 552 домах. Решение о переносе сроков на более ранние принял глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заменяться будут те лифты, которые отслужили свой срок – 25 лет. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает департамент информационной политики.

Напомним, что согласно закону, лифтовое оборудование старше 25 лет в регионе должно быть заменено на новое до 2025 года. Для собственников, на спецсчетах домов которых не хватает денег на эти цели, принято решение применить механизм рассрочки платежей.

Отмечается, что ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только половину цены оборудования. Оставшуюся сумму можно будет внести в течение последующий пяти лет, внося ежемесячные платежи.

На замену лифтов будет направлено 32,2 миллиона рублей из Фонда развития территорий и областного бюджета. Всего в 2023 году на эти цели предусмотрено более 400 миллионов рублей. Всего заменят свыше 300 лифтов.

Почти 3,5 тысячи лифтов заменят к 2025 году в Свердловской области
Узнать подробнее
#Касается каждого#Свердловская область#Лифт#Замена#Оборудование#Город#Елена Озерова
Подпишитесь
Почему глава города в Свердловской области — опасная работа
Сегодня, 12:29
Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова
Сегодня, 14:14
Формальдегид, сероводород, диоксид азота. Чем травили тагильчан в марте 2023 года
Сегодня, 08:00
Магазин подарил битый автомобиль с тонировкой пенсионерке из Нижнего Тагила
Вчера, 13:55
Три дня во время НМУ в воздухе Нижнего Тагила норму превышал диоксид азота
Сегодня, 06:12
Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
4 апреля 09:00