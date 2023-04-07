В 554 домах Свердловской области заменят лифты с опережением сроков

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Заменяться будут те лифты, которые отслужили свой срок – 25 лет. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает департамент информационной политики.
Напомним, что согласно закону, лифтовое оборудование старше 25 лет в регионе должно быть заменено на новое до 2025 года. Для собственников, на спецсчетах домов которых не хватает денег на эти цели, принято решение применить механизм рассрочки платежей.
Отмечается, что ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только половину цены оборудования. Оставшуюся сумму можно будет внести в течение последующий пяти лет, внося ежемесячные платежи.
На замену лифтов будет направлено 32,2 миллиона рублей из Фонда развития территорий и областного бюджета. Всего в 2023 году на эти цели предусмотрено более 400 миллионов рублей. Всего заменят свыше 300 лифтов.