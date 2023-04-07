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В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с КАМАЗом и авто

7 апреля 2023, 13:29
Фото: 1MI
В аварии на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградская в Екатеринбурге погибли два человека. Столкнулись КАМАЗ и легковое авто марки Lada Priora.

Авария случилась в дневное время 7 апреля. Погибшие – мужчина и женщина, они находились в легковом авто, пишет «КП-Екатеринбург».

В ГИБДД отметили, что выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в уральской столицу на Амундсена, 137 произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault столкнулся с грузовиком Fuso Canter, который стоял на светофоре.

Погиб пассажир легкового авто. Водитель и друг погибшего покинул место ДТП, но был задержан. На момент ЧП он был пьян.

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#Елена Озерова#ДТП#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Погибшие#Происшествия
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