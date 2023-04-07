В Екатеринбурге два человека погибли в ДТП с КАМАЗом и авто

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Авария случилась в дневное время 7 апреля. Погибшие – мужчина и женщина, они находились в легковом авто, пишет «КП-Екатеринбург».
В ГИБДД отметили, что выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в уральской столицу на Амундсена, 137 произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault столкнулся с грузовиком Fuso Canter, который стоял на светофоре.
Погиб пассажир легкового авто. Водитель и друг погибшего покинул место ДТП, но был задержан. На момент ЧП он был пьян.