В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Прокуратура по данному факту начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению прав детей в области безопасности жизни и здоровья. Кроме того, планируется установить, какие травмы получил ребенок и какова их тяжесть, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Также свою проверку начал Следственный комитет. По данным пресс-службы ведомства, будут оценены действия чиновников. В частности — имеется ли контракт и как выполняются меры по отлову безнадзорных животных.
Отмечается что это уже не первый случай, когда бездомные собаки нападают на подростков в Карпинске. Так, 30 марта 2023 года животные набросились на двоих детей 2009 года рождения.