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В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры

7 апреля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Собака напала на ученицу пятого класса во время урока физкультуры. Инцидент случился в Карпинске на территории школы №6. Девочка выполняла пробежку.

Прокуратура по данному факту начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению прав детей в области безопасности жизни и здоровья. Кроме того, планируется установить, какие травмы получил ребенок и какова их тяжесть, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Также свою проверку начал Следственный комитет. По данным пресс-службы ведомства, будут оценены действия чиновников. В частности — имеется ли контракт и как выполняются меры по отлову безнадзорных животных.

Отмечается что это уже не первый случай, когда бездомные собаки нападают на подростков в Карпинске. Так, 30 марта 2023 года животные набросились на двоих детей 2009 года рождения.

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#Ирина Кирилова#Собаки#Нападение#Дети#Школа#Происшествия#Карпинск
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