В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры

Прокуратура по данному факту начала проверку. В частности, будет дана оценка соблюдению прав детей в области безопасности жизни и здоровья. Кроме того, планируется установить, какие травмы получил ребенок и какова их тяжесть, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.