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«В машине накрыла артиллерия»: Михаил Сумин из Нижнего Тагила погиб при участии в СВО

7 апреля 2023, 07:10
Фото: TagilCity.ru
Житель Нижнего Тагила Михаил Сумин погиб при участии в специальной военной операции на территории Украины. Михаилу было 30 лет, у него осталось двое сыновей.

Михаил Сумин жил и работал в Нижнем Тагиле — здесь он снимал квартиру. Родители погибшего участника СВО проживают в Большой Лае. После трехлетней срочной службы в Смоленске у Михаила было три боевых выхода — Чечня — Грозный. На фронт в сентябре 2022 года молодой человек ушел, никого не предупредив. При участии в СВО у Михаила был позывной «Малой». 

Он нам не сказал. Просто поставил перед фактом и все, когда он был уже на СВО, — рассказал редакции TagilCity.ru друг Михаила Александр.

Родным рассказали, что Михаил и еще девять человек находились в машине, когда ее накрыла артиллерия. Все погибли. Известие о его смерти близкие получили в марте. Однако, как рассказал родным командир, Михаил погиб в конце октября.

Вот так и получается, он на поле боя пролежал 5 месяцев. Не могли забрать. Мы узнали только в том месяце. Информации толком не дают, что, когда, где. Мы сами все в недоумении, — говорят друзья Михаила.

Тело Михаила со дня на день отправят в Екатеринбург, вскоре после этого будет известно о дате похорон.

Тагильчанин Михаил Сумин погиб в СВО в октябре 2022 годаТагильчанин Михаил Сумин погиб в СВО в октябре 2022 года
Тагильчанин Михаил Сумин погиб в СВО в октябре 2022 годаТагильчанин Михаил Сумин погиб в СВО в октябре 2022 года
Тагильчанин Михаил Сумин погиб в СВО в октябре 2022 года
Фото: Александр Мясников
Этот человек много для меня значит. Нас было четверо, остались мы с ним. Он был очень хорошим другом. Отзывчивый, добрый, всегда выручит и поддержит в трудный момент. Душа компании, веселый, озорной. Любил жить и любил свою жизнь. Патриот своей страны! — говорит о друге Александр.
Как человек, знаете, для меня он был, можно сказать, родным. Веселый, неунывающий парень, всегда позитивно настроенный, любил раньше писать музыку, ни разу не подводил, я сто процентов мог на него положиться в любой ситуации и знал, что он не подведет, — сказал о Михаиле его друг — Андрей.
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Друзья о Михаиле Сумине: «Веселый, неунывающий парень»
Фото: Александр Мясников

Городской портал TagilCity.ru выражает родным и близким Михаила Сумина искренние соболезнования. 

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