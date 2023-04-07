«В машине накрыла артиллерия»: Михаил Сумин из Нижнего Тагила погиб при участии в СВО

Михаил Сумин жил и работал в Нижнем Тагиле — здесь он снимал квартиру. Родители погибшего участника СВО проживают в Большой Лае. После трехлетней срочной службы в Смоленске у Михаила было три боевых выхода — Чечня — Грозный. На фронт в сентябре 2022 года молодой человек ушел, никого не предупредив. При участии в СВО у Михаила был позывной «Малой».