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В Нижнем Тагиле прокуратура выявила ряд нарушений в профсоюзе «Солидарность»

7 апреля 2023, 14:05
Фото: 1MI
НПС «Солидарность» попал под прокурорскую проверку, в ходе которой выяснилось, что профсоюз работает с грубыми нарушениями законодательства РФ, а также положений Устава.

Специалисты выяснили, что здесь нарушаются права членов профсоюза на участие в Съезде организации, а в состав выборного руководящего органа входят лица, которых не избирали. Об этом рассказал и.о. прокурора Дзержинского района Николай Коваленко в интервью газете «Машиностроитель».

Помимо этого, в профсоюзе выявили факты нецелевого расходования денег руководителем, а также нарушение закона о противодействии коррупции. Поэтому в отношении председателя НПС прокурор внес представление об устранении нарушений. По итогам рассмотрения представления будет решаться вопрос о принятии других мет.

Отмечается, что ранее «Солидарность» уже попадала под внимание правоохранителей. В 2016 году один из руководителей профсоюза был привлечен к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о взыскании денег за некачественно оказанные услуги юридического характера.

#Профсоюз#Коррупция#Деньги#Руководитель#Проверка#Происшествия#Нижний Тагил#Елена Озерова#Прокуратура
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