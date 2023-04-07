В Нижнем Тагиле прокуратура выявила ряд нарушений в профсоюзе «Солидарность»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Специалисты выяснили, что здесь нарушаются права членов профсоюза на участие в Съезде организации, а в состав выборного руководящего органа входят лица, которых не избирали. Об этом рассказал и.о. прокурора Дзержинского района Николай Коваленко в интервью газете «Машиностроитель».
Помимо этого, в профсоюзе выявили факты нецелевого расходования денег руководителем, а также нарушение закона о противодействии коррупции. Поэтому в отношении председателя НПС прокурор внес представление об устранении нарушений. По итогам рассмотрения представления будет решаться вопрос о принятии других мет.
Отмечается, что ранее «Солидарность» уже попадала под внимание правоохранителей. В 2016 году один из руководителей профсоюза был привлечен к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о взыскании денег за некачественно оказанные услуги юридического характера.