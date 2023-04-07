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В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул

7 апреля 2023, 09:08
Фото: МБУ "Центр защиты населения" Нижнего Тагила
Тело утонувшего рыбака обнаружили спасатели в районе Ключиков в Нижнем Тагиле. Они эвакуировали труп на берег.

О пропаже тагильчанина 1949 года рождения сообщили его родственники. Утром 6 апреля пенсионер пошел рыбачить на Тагильский пруд, а затем перестал выходить на связь.

Его тело спасателям удалось обнаружить утром 7 апреля. Оно находилось в 800 метрах от берега в районе базы отдыха Ключики на Старателе.

На территории муниципального образования город Нижний Тагил это первый случай утопления в водоеме в 2023 году, — рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Фото: МБУ "Центр защиты населения" Нижнего Тагила

Между тем, в Нижнем Тагиле запрещен выход на лед уже с первого апреля. Несмотря на это, рыбаки утром отправляются вглубь водоемов по подмерзшему льду. Под солнцем на мелководье он тает быстрее, а суша отделяется полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров. Поэтому рыбаки не могут возвратиться назад.

Напомним, за двое суток в Свердловской области в разных городах провалились под лед 33 человека. Однако всех их удалось спасти.

33 человека провалились под лед в Свердловской области за два дня
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#Нижний Тагил#Рыбак#Лед#Смерть#Спасатели#Происшествия#Эксклюзив#Евгения Сафина
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