В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
О пропаже тагильчанина 1949 года рождения сообщили его родственники. Утром 6 апреля пенсионер пошел рыбачить на Тагильский пруд, а затем перестал выходить на связь.
Его тело спасателям удалось обнаружить утром 7 апреля. Оно находилось в 800 метрах от берега в районе базы отдыха Ключики на Старателе.
На территории муниципального образования город Нижний Тагил это первый случай утопления в водоеме в 2023 году, — рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Между тем, в Нижнем Тагиле запрещен выход на лед уже с первого апреля. Несмотря на это, рыбаки утром отправляются вглубь водоемов по подмерзшему льду. Под солнцем на мелководье он тает быстрее, а суша отделяется полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров. Поэтому рыбаки не могут возвратиться назад.
Напомним, за двое суток в Свердловской области в разных городах провалились под лед 33 человека. Однако всех их удалось спасти.