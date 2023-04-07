В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул

Между тем, в Нижнем Тагиле запрещен выход на лед уже с первого апреля. Несмотря на это, рыбаки утром отправляются вглубь водоемов по подмерзшему льду. Под солнцем на мелководье он тает быстрее, а суша отделяется полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров. Поэтому рыбаки не могут возвратиться назад.