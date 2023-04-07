Владелица мальтипу обвинила грумера из Тагила в издевательствах над собакой

В салоне «Гав и мяу» назвали сообщения об издевательствах над животными фейком. А Майли, по словам грумера Надежды, которая стрижет собаку на протяжении шести лет, уже давно имеет проблемы со здоровьем. В беседе с журналистом TagilCity. ru она заверила, что никаких вредных для собаки манипуляций не проводила и даже не успела начать ее стричь.