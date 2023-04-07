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Владелица мальтипу обвинила грумера из Тагила в издевательствах над собакой

7 апреля 2023, 11:56
Ксения Яровая
Собака по кличке Майли породы мальтипу оказалась в критическом состоянии после посещения груминг-салона «Гав и мяу» в Нижнем Тагиле. В салоне историю называют фейком.

История произошла 26 марта, когда Ксения решила подстричь Майли у грумера по имени Надежда. До поездки в салон, по словам хозяйки, собака вела себя активно и энергично. Однако через 15 минут после того, как животное отдали на стрижку, Ксении позвонили из «Гав и мяу» со словами, что собаке стало плохо.

Когда мы забрали собаку, оказалось, что у нее отказали все лапы, исчезло зрение, один глаз окосел, шея не держала голову, она просто болталась, дыхания практически не было, — рассказала Ксения TagilCity.ru.

В салоне резкое ухудшение состояния Майли объяснить не смогли. Грумер лишь пояснила, что никаких манипуляций с ней не проводила.

У Майли отказали лапы и исчезло зрениеУ Майли отказали лапы и исчезло зрение
У Майли отказали лапы и исчезло зрение
Фото: Ксения Яровая

Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику Нижнего Тагила, где ей сделали капельницу и надели кислородную маску. После того, как состояние животного стабилизировалось, его отправили в ветклинику Екатеринбурга. Там Майли провела пять дней в стационаре. Ей сделали МРТ головного мозга, узи сердца и брюшной полости, анализ крови и другие медицинские исследования. В итоге врачи поставили диагноз — «интоксикация неясной этиологии (отравление неизвестным препаратом)».

Как нам объяснили, чтобы получить такое отравление, собаке нужно было съесть наркотики, сильнейшую химию или же крысиный яд. Естественно, у нас дома ничего из этого нет. А на улице с собакой мы не гуляем, только летом под присмотром или на руках в людных местах, — поделилась Ксения.
Майли несколько дней провела в тяжелом состоянииМайли несколько дней провела в тяжелом состоянии
Майли несколько дней провела в тяжелом состоянии
Фото: Ксения Яровая

Девушка считает, что любимице стало плохо именно из-за сотрудницы салона. Сейчас Майли уже дома и понемногу восстанавливается. Ксения поделилась своей историей в соцсетях, в ответ на которую ей начали приходить сообщения о схожих случаях. Как оказалось многие владельцы животных недовольны обслуживанием в «Гав и мяу».

Как-то года два назад заехала подстричь когти своему той-терьеру. В итоге все когти были в кровище, все сосуды порезаны, и вообще мне сказали, что у вас неуправляемая и невоспитанная собака и ей нужен кинолог. Вот это я тогда офигела и больше туда не ногой, — поделилась в группе «Черный список» Юлия Фролова.

Другие тагильчане рассказывают, что их собаки после стрижки были во невменяемом состоянии — сонные или напуганные. Они считают, что собакам дают в салоне какой-то препарат, чтобы обездвижить при стрижке.

Вообщем мы забрали собаку нашу, полупьяную как-будто. Холку трогать не давала, даже погладить, жалобно скулила, — пишет Евгения Мирамар.

Некоторые животные, по словам их владельцев, также попадали после «Гав и мяу» в ветклинику в тяжелом состоянии.

Мы стригли нашу Боню шесть лет у нее (Надежды — прим. редакции), а два года назад та же самая ситуация, что и у девушки после стрижки. У нашей булочки окосел глаз, было удушение, на лапках не стояла! 10 дней стационара, 2 года наблюдения у невролога до полного восстановления! И сейчас понимаем, что после стрижки ей всегда было плохо, но списывали на то, что она просто у нас с характером, — поделилась Кристина Неизвидская.

Ксения, владелица Майли, планирует обратиться в правоохранительные органы.

В салоне «Гав и мяу» назвали сообщения об издевательствах над животными фейком. А Майли, по словам грумера Надежды, которая стрижет собаку на протяжении шести лет, уже давно имеет проблемы со здоровьем. В беседе с журналистом TagilCity. ru она заверила, что никаких вредных для собаки манипуляций не проводила и даже не успела начать ее стричь.

Ранее Ксения, согласно переписке с Надежной, не раз обращалась к грумеру за консультацией по поводу любимицы.

Переписка грумера Надежды и владелицы МайлиПереписка грумера Надежды и владелицы Майли
Переписка грумера Надежды и владелицы МайлиПереписка грумера Надежды и владелицы Майли
Переписка грумера Надежды и владелицы Майли
Фото: Надежда Барсукова
Стригу я ее с 2017 года и за все эти годы больше они нигде не стриглись, кроме меня. Собачка всегда больная, и ночью они меня беспокоили, что она падает в обморок, и маленький вес собаки имеет значение, у нее постоянные приступы, больные уши. У собаки много заболеваний, — рассказала Надежда TagilCity.ru.

Надежда считает, что все дело в социализации собаки. Так как хозяйка постоянно держит ее на руках, любое внешнее изменение для Майли — удар по нервной системе.

Она очень маленькая, двигается у них только на ручках, животное не социализировано, поэтому все время болеет. Учитывая то, что они живут в Екатеринбурге, а приехали на стрижку сюда в Нижний Тагил, для нее каждый переезд и смена обстановки — это очередной большой стресс. Именно поэтому, когда я ее забираю, всегда сажу ее в загончик, чтобы она немножко социализировалась. Но в этот раз ей стало плохо, и я сразу же позвонила хозяевам, — сообщила грумер.
Переписка грумера Надежды и владелицы МайлиПереписка грумера Надежды и владелицы Майли
Переписка грумера Надежды и владелицы МайлиПереписка грумера Надежды и владелицы Майли
Переписка грумера Надежды и владелицы Майли
Фото: Надежда Барсукова

Надежда считает, что Ксения преподнесла всю историю с Майли только с одной стороны, рассказав как лечит свою собаку. Однако, по мнению грумера, к ней самой, как к владелице, тоже остается не мало вопросов.

Я сама ветеринарный специалист, поэтому я очень хорошо знаю эту собаку. В марте я увидела Ксению впервые, до этого собаку всегда привозил ее муж. Она Майли никогда не чесала, всю жизнь собака укатанная ко мне приезжала, я по три часа с ней мучилась. Как владелец в этом плане она оставляет желать лучшего, — отметила Надежда.
#Анна Григорьева#Собака#Болезнь#Ветеринарная клиника#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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