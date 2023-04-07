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Во время спасения рыбаков на озере утонула супружеская пара из Свердловской области

7 апреля 2023, 14:54
Фото: 1MI
Супружеская пара, пытаясь помочь тонущим рыбакам, утонула вместе с ними. Происшествие случилось на озере Комкуль в Челябинской области 6 апреля 2023 года.

На льду находилось шестеро человек. Двое рыбачили с одной стороны, четверо — с другой. Компания из четверых человек в какой-то момент провалилась, двое из них сразу ушли под воду. Супруги из Свердловской области бросились спасать, но в итоге тоже потонули, пишет 74.ру.

Происшествие увидели местные жители, находившиеся на берегу. Они сразу же вызвали спасателей.

Прибывшие к месту несчастного случая сотрудники МЧС сумели вытащить из воды три тела — двоих мужчин и женщину. Еще одного продолжают искать. В СК сейчас проводится проверка.

Напомним, 6 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина пошел рыбачить на Тагильский пруд и утонул. Его тело нашли спасатели 7 апреля.

В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Смерть#Несчастный случай#Лед#Рыбаки#Вода#Спасатели#Происшествия
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