Во время спасения рыбаков на озере утонула супружеская пара из Свердловской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
На льду находилось шестеро человек. Двое рыбачили с одной стороны, четверо — с другой. Компания из четверых человек в какой-то момент провалилась, двое из них сразу ушли под воду. Супруги из Свердловской области бросились спасать, но в итоге тоже потонули, пишет 74.ру.
Происшествие увидели местные жители, находившиеся на берегу. Они сразу же вызвали спасателей.
Прибывшие к месту несчастного случая сотрудники МЧС сумели вытащить из воды три тела — двоих мужчин и женщину. Еще одного продолжают искать. В СК сейчас проводится проверка.
Напомним, 6 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина пошел рыбачить на Тагильский пруд и утонул. Его тело нашли спасатели 7 апреля.