Во время спасения рыбаков на озере утонула супружеская пара из Свердловской области

На льду находилось шестеро человек. Двое рыбачили с одной стороны, четверо — с другой. Компания из четверых человек в какой-то момент провалилась, двое из них сразу ушли под воду. Супруги из Свердловской области бросились спасать, но в итоге тоже потонули, пишет 74.ру.