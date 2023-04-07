Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
На Среднем Урале Александра Буркова будут вспоминать незлыми, тихими словами еще долгие годы — настолько ярко он себя проявил. Давайте вспомним основные вехи?
В 1989–1992 годах (по разным данным) Александр познакомился с другой будущей легендой свердловской политики и своим коллегой примерно до 2003 года — Антоном Баковым. Именно они стали авторами «уральских франков».
Их покровитель Геннадий Бурбулис (также уроженец Среднего Урала) отверг сепаратизм, однако новый свердловский губернатор Эдуард Россель оказался достаточно авантюрным для идеи «Уральской республики», которая, в идеале, должна была объединить УрФО и, фактически, «разрезать» РФ пополам. К слову, идею «Мансийской республики» в ХМАО восприняли прохладно.
1995 год — зампред свердловского правительства (а советником у него был Баков). Далее, депутатство в свердловской Облдуме в 2000 году (первый срок) от движения «Май». В то время злые языки называли «Май» чуть ли не экстремистами, за их… ну скажем так, неординарные методы работы.
Затем — лидер свердловского отделения «Справедливой России», грандиозные успехи на этом посту: на очередных выборах в Гордуму Екатеринбурга «эсеры» заняли… второе место после «Единой России». Это был всероссийский рекорд для партии. С 2013 года — секретарь Президиума партии «Справедливая Россия» по вопросам организации подготовки и проведения избирательных кампаний. Параллельно депутатство в Госдуме РФ.
С 2017 по 2023 год он возглавлял Омскую область.
Варианты будущего
Резюмируя, можно выделить четыре варианта дальнейшей карьеры Буркова. Распределим их по степени вероятности:
Разберем каждый из вариантов.
Самым вероятным, по мнению наблюдателей, для Александра Леонидовича является пост сенатора в Совфеде РФ. К этому варианту склоняются и в Омске, и в Екатеринбурге.
К примеру, инсайдеры в Екатеринбурге полагают, что Бурков уже «выгорел» и спокойная старость в верхней палате российского парламента, в компании таких же матерых политиков — прям, must have.
В Омске эксперты предлагают более детальную аналитику.
«Место сенатора от законодательной власти уже занято Героем России Дмитрием Перминовым. Скорее всего, будет замена сенатора от исполнительной власти. От Елены Мизулиной омичи порядком устали. Она никогда не имела связи с регионом, но задержалась более чем на 10 лет. Сначала в статусе депутата Госдумы, затем члена Совета Федерации. Врио губернатора Виталий Хоценко может включить Буркова на первое место в сенаторской тройке. Тогда после победы на выборах третий омский губернатор отправится в Совет Федерации. Это типичный для бывшего главы региона сценарий», — рассказал TagilCity.ru журналист, политический аналитик Василий Епанчинцев.
Эксперт уточнил, что Бурков останется в «связке» с Хоценко и продолжит принимать активное участие в жизни Омской области вместо того, чтобы «прозябать в политическом геронтологическом центре».
В Екатеринбурге эксперты относятся к перспективам Буркова прохладнее. Как писали уральские и омские СМИ, Александр Леонидович остался губернатором-«середнячком», успев поучаствовать в ряде местных скандалов, но, при этом, не успев обзавестись высокими покровителями в Москве или хотя бы поддержкой в Омской области.
«Я думаю, что Буркова, условно говоря, списали со счетов. Как представитель „эсеров“, он выполнил пожелания Москвы в Омске, а теперь — стал Москве не нужен. Поэтому его будущее зависит только от лидера партии и его непосредственного босса, Сергея Миронова», — полагает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Последние два варианта можно отнести к фантастическим. К примеру, Александр Леонидович решит вспомнить свое авантюрное прошлое и в этом устремлении его поддержит «старый товарищ» Антон Баков, уже прославившийся на малой родине экстравагантными проектами, вроде продвижения своей дочери на пост мэра Екатеринбурга под лозунгом, мол, если мэр все равно ничего не решает, то почему бы не интересная молодая женщина?
Давайте пофантазируем. Свердловское отделение некоей оппозиционной партии соберет последние деньги и пригласит Буркова «вспомнить молодость», давая тому карт-бланш на любые действия, даже на самую «лютую дичь». Чем не триумфальный «прощальный росчерк пером» в российской политике? Такое точно запомнится потомкам!
Ну и самый маловероятный сценарий: Александр Леонидович просто посвятит остаток жизни себе, родным и близким, к примеру, на даче. Единственное, что тут может радовать, так вероятные его мемуары с кучей компромата на старых «заклятых друзей».
А что же с командой Буркова?
Как пишут СМИ, сюрпризом отставка Буркова стала только для его команды. Омские элиты давно были в курсе и заранее подготовились к переделу дискурса.
Дело в том, что Александр Леонидович, по устоявшейся традиции, привез с собой немало свердловчан и прочих «варягов», чуждых Омску. И вот как раз им-то сейчас не позавидуешь.
«Из команды правительства продолжит работать внутриполитический блок, успешно проведший выборы в Омский городской Совет в сентябре 2022 года. Омск вышел из „красного пояса“, а КПРФ едва получила всего один мандат. Остается куратор финансово-экономического блока, первый заместитель губернатора Дмитрий Ушаков. Его характеризуют как большого профессионала и человека, способного доставать деньги из воздуха, что в условиях дефицитного бюджета региона крайне важно. Остальным продолжение работы не гарантировано. Все будет зависеть от результатов работы. Большой собственной команды у Виталия Хоценко нет», — полагает Василий Епанчинцев.
Теоретически, уральские «варяги» могут попытаться вернуться на малую родину и принять участие в выборах Гордумы Екатеринбурга, но… Есть большое «НО».
«Как политтехнологи, они потеряли квалификацию. Времена „Мая“, да и классической „Справедливой России“ давно прошли. Сыграть на противостоянии элит в Екатеринбурге уже не получится, так что их навыки никому не нужны. А в элитарные договоренности они не умеют физически — у них попросту нет соответствующих знакомств», — считает собеседник TagilСity.ru, пожелавший остаться анонимным.
Это же касается и самого Буркова. Ему жизненно необходимо оставаться договороспособным политиком, потому что проблемных акторов давно переименовали в «токсичных». С другой стороны, вариант с почетным отдыхом тоже никто не отменял.