Яркое прошлое, тихое настоящее и неясное будущее Александра Буркова

Последние два варианта можно отнести к фантастическим. К примеру, Александр Леонидович решит вспомнить свое авантюрное прошлое и в этом устремлении его поддержит «старый товарищ» Антон Баков, уже прославившийся на малой родине экстравагантными проектами, вроде продвижения своей дочери на пост мэра Екатеринбурга под лозунгом, мол, если мэр все равно ничего не решает, то почему бы не интересная молодая женщина?