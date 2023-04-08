10-летнюю школьницу ищут в Екатеринбурге три дня

Ее рост - 161 сантиметр, телосложение плотное, глаза зеленые, волосы светлые, она носит удлиненное каре. На ней были надеты черные штаны, белые кеды, а также вязанная белая кофта. Также при ней была черная футболка с радугой и единорогами и ярко-неоновая зеленая куртка, а также синяя шапка и розовый портфель.