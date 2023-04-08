10-летнюю школьницу ищут в Екатеринбурге три дня

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В тот день она пошла на занятия в школу №147 и не вернулась. Ее ищут правоохранители и волонтеры, пишет «КП-Екатеринбург».
Ее рост - 161 сантиметр, телосложение плотное, глаза зеленые, волосы светлые, она носит удлиненное каре. На ней были надеты черные штаны, белые кеды, а также вязанная белая кофта. Также при ней была черная футболка с радугой и единорогами и ярко-неоновая зеленая куртка, а также синяя шапка и розовый портфель.
Всех тех, кто видел ребенка, просят сообщить в полицию.