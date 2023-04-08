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10-летнюю школьницу ищут в Екатеринбурге три дня

8 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI
На протяжении трех дней в Екатеринбурге продолжаются поиски 10-летней девочки. Она ушла из дома 6 апреля и до сих пор не вернулась.

В тот день она пошла на занятия в школу №147 и не вернулась. Ее ищут правоохранители и волонтеры, пишет «КП-Екатеринбург».

Ее рост - 161 сантиметр, телосложение плотное, глаза зеленые, волосы светлые, она носит удлиненное каре. На ней были надеты черные штаны, белые кеды, а также вязанная белая кофта. Также при ней была черная футболка с радугой и единорогами и ярко-неоновая зеленая куртка, а также синяя шапка и розовый портфель.

Всех тех, кто видел ребенка, просят сообщить в полицию.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ребенок#Девочка#Пропала#Полиция#Происшествия
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