Директор Тотального диктанта заявила об уходе на открытии события в Нижнем Тагиле

Ольга Ребковец ушла с поста директора фонда «Тотальный диктант». Об этом стало известно во время подготовки участников к написанию работы в Нижнем Тагиле. Теперь она будет занимать должность проректора Камчатского государственного университета.

С экранов мониторов всех площадок Тотального диктанта Нижнего Тагила Ольга Ребковец обратилась с напутствием, пожеланиями и словами благодарности организаторам и участникам проекта. Дорогие друзья, команда, участники Тотального диктанта, большая семья нашего проекта. Слова, которые вы сейчас услышите — очень важные и сложные для меня. 16 лет я руковожу Тотальным диктантом. Вместе с командой мы учились, придумывали, реализовывали самые сумасшедшие идеи. Вместе с вами, с вашей любовью к русскому языку мы смогли сделать самый масштабный проект общественный проект в России, — поделилась Ольга Рябковец.

Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта Узнать подробнее Если все участники Тотального диктанта за 19 лет его существования возьмутся за руки, то эта цепочка растянется от Новосибирска — родины проекта — до Петропавловска-Камчатского, рассказала директор фонда. Я благодарна каждому, кто работал в Тотальном диктанте от этапа становления до сегодняшнего момента. Эта огромная команда профессионалов и неравнодушных людей в разных точках России и мира. Это уникальные люди, которые каждый год делают невозможное. Их десятки тысяч по всему миру. Каждому я говорю спасибо, каждого я могу считать своим другом. Я благодарна каждому участнику Тотального диктанта, вас почти миллион. Вы мои герои, вы ядро проекта, его смысл. Все, что мы делали, мы делали ради вас. Это последний диктант для меня, как для руководителя фонда, но он точно не последний для всех нас, — закончила свою речь Ольга Рябковец. Новым директором фонда Тотальный диктант стал Вячеслав Беляков. Ранее он был координатором проекта во Владивостоке. Хочу сказать самое главное: какие бы изменения не происходили в проекте, важно одно — мы продолжим делать самый лучший, самый большой праздник русского языка, самый масштабны проект для всех, кто умеет писать, — резюмировал Вячеслав Беляков. Читайте также: Владислав Пинаев прочитал Тотальный диктант на Демидовской даче в Нижнем Тагиле