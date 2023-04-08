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Изменен порядок доставки пенсий и пособий в Свердловской области

8 апреля 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Свердловской области с 1 мая будет изменен порядок доставки пенсий и социальных пособий.

К нововведению уже готовятся Почта России и Фонд пенсионного и социального страхования, сообщает региональный департамент информационной политики.

Правило будет действовать с 1 мая для жителей всей страны. Так, все те, кто получает пенсию с доставкой на дом, будет получать ее от сотрудника почты. Раньше этим могли заниматься частные, альтернативные службы доставки.  

После принятия депутатами Госдумы нового закона в марте, это стало невозможным. Парламентарии наделили Почту России исключительным правом выдачи пенсии наличными.

Получить свои средства можно будет и на кассе в почтовом отделении или через кредитную организацию на банковскую карту.

Известно, что на Среднем Урале услугами частных организаций по доставке пенсий пользовались 15% пожилых граждан. Всего в регионе есть 23 такие фирмы.

Прибавка к пенсии положена жителям Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пенсии#Пособия#Доставка#Нововведение#Общество
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