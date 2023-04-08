Изменен порядок доставки пенсий и пособий в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
К нововведению уже готовятся Почта России и Фонд пенсионного и социального страхования, сообщает региональный департамент информационной политики.
Правило будет действовать с 1 мая для жителей всей страны. Так, все те, кто получает пенсию с доставкой на дом, будет получать ее от сотрудника почты. Раньше этим могли заниматься частные, альтернативные службы доставки.
После принятия депутатами Госдумы нового закона в марте, это стало невозможным. Парламентарии наделили Почту России исключительным правом выдачи пенсии наличными.
Получить свои средства можно будет и на кассе в почтовом отделении или через кредитную организацию на банковскую карту.
Известно, что на Среднем Урале услугами частных организаций по доставке пенсий пользовались 15% пожилых граждан. Всего в регионе есть 23 такие фирмы.