Котенка достали из вентиляции поликлиники в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Спасательную операцию провели работники «Центра защиты населения», сообщает «Тагильский спасатель». За это спасатели получили массу слов благодарности от очевидцев событий.
Известно, что котенок забрался в тепловентиляцию поликлиники и громко мяукал. Прибывшей бригаде пришлось доставать животное через специальный технологический люк. После завершения операции, котенка передали представителям поликлиники.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле спасатели спасли собаку, которая провалилась под лед водоема. Животное уже не подавало признаков жизни, однако его удалось реанимировать.