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Котенка достали из вентиляции поликлиники в Нижнем Тагиле

8 апреля 2023, 07:52
Фото: «Тагильский спасатель»
В Нижнем Тагиле спасатели достали из вентиляционной системы поликлиники. Это произошло в Дзержинском районе.

Спасательную операцию провели работники «Центра защиты населения», сообщает «Тагильский спасатель». За это спасатели получили массу слов благодарности от очевидцев событий.

Фото: «Тагильский спасатель»

Известно, что котенок забрался в тепловентиляцию поликлиники и громко мяукал. Прибывшей бригаде пришлось доставать животное через специальный технологический люк. После завершения операции, котенка передали представителям поликлиники.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле спасатели спасли собаку, которая провалилась под лед водоема. Животное уже не подавало признаков жизни, однако его удалось реанимировать.

Собака провалилась под лед водоема в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спасатели#Котенок#Поликлиника#Происшествия
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