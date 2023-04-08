Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта

Каждый год выбирается кто-то из литераторов, пишущих на русском языке. Не все авторы диктанта живут в России. Впервые в этом году выбрали автора из Дальнего Востока. Тотальный диктант сшивает гигантскую страну горизонтальными ниточками: Дальний Восток, Урал, Новосибирск, где диктант появился, Москву, где находится филологический совет Тотального диктанта и Нижний Тагил, который стал столицей события. Всю Россию объединяет диктант, сказал автор. Также писатель поделился своими впечатлениями о городе, о том, какие места успел посетить за 2 дня пребывания в Нижнем Тагиле и поздравил всех с праздником русского языка.