Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Мероприятие в историческом знаковом месте Нижнего Тагила открывал актер в образе Акинфия Демидова. Он рассказал о мечтах и планах основателя горнозаводской промышленности на Урале.
Мы весь мир удивили! Тогда, я помню Россия-матушка и Англию, и Америку металл наш покупать заставила. А еще я помню, мечтал всегда, что город-труженик Нижний Тагил, город мастеров и талантов прославлял бы Россию на весь мир. Так оно и вышло. Знаю я, что Нижний Тагил стал столицей! Столицей Тотального диктанта. Знать свой язык, чтить его, говорить правильно, писать правильно — культура нации. Поэтому я поздравляю столицу, ее жителей и всех гостей с праздником русского языка! — поделился мыслями герой в образе Акинфия Демидова.
Автором текста Тотального диктанта 2023 года стал писатель-журналист, финалист премии «Большая книга» Василий Авченко. Создателю сделали предложение по написанию работы и он не смог отказаться.
Каждый год выбирается кто-то из литераторов, пишущих на русском языке. Не все авторы диктанта живут в России. Впервые в этом году выбрали автора из Дальнего Востока. Тотальный диктант сшивает гигантскую страну горизонтальными ниточками: Дальний Восток, Урал, Новосибирск, где диктант появился, Москву, где находится филологический совет Тотального диктанта и Нижний Тагил, который стал столицей события. Всю Россию объединяет диктант, сказал автор. Также писатель поделился своими впечатлениями о городе, о том, какие места успел посетить за 2 дня пребывания в Нижнем Тагиле и поздравил всех с праздником русского языка.
Я приехал позавчера. Первое впечатление уже есть и оно очень хорошее. Был в музее Бронетанковой техники на УВЗ. Сейчас осматриваем завод им. Куйбышева изнутри, вчера делали это с дороги, снаружи. С удовольствием ходил по улицам, на сколько это возможно в моих ресурсах. Впечатление светлое, я бы сказал впечатление простора, размаха и мощи. Поздравляю с тем, что Тотальный диктант открыт. Скоро мы его все напишем. Я восхищен Нижним Тагилом. Не только высокой производственной культурой, но и языковой, гуманитарной, словесной культурой. Он по праву несет столичное знамя высоко, — заявил Василий Авченко.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев очень гордится тем, что наш город стал столицей Тотального диктанта. Градоначальник произнес слова благодарности организаторам проекта и всем тем, кто участвовал в голосовании, за такое почетное звание.
Дорогие друзья, я хотел бы еще раз поблагодарить автора, организаторов и, самое главное, всех тех, кто проголосовал за наш город, за то, чтобы в 2023 году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта Российской Федерации. Наш город — промышленное сердце, культурная столица страны. Мы показали и доказали это в прошлом году. У нас есть шанс доказать, что Нижний Тагил самый лучший город на земле, — рассказал Владислав Пинаев.
Главный координатор Тотального диктанта в Нижнем Тагиле Елена Сухих рассказала о мнении организаторов о самом мероприятии, об ожиданиях и своих волнительных мыслях.
Всех приветствую и поздравляю с этим событием. Хочу сказать, что очень волнительно, волнительно за все: хватит ли бланков, хватит ли ручек, успеем ли мы одинаково хорошо провести на всех 35 площадках, которые практически на 100% заполнены. Мы ожидаем 3 тысячи человек. Чтецы из разных городов России и зарубежья приглашены для работы на площадках. В конце дня на онлайн-марафоне мы будем вещать на всю страну о том, как прошел диктант, — сообщила Елена Сухих.
Текст диктанта небольшой. По правилам он делится на 4 части, чтобы его смогли написать в разных частях нашей страны и за рубежом. Первая часть пишется на Дальнем Востоке, вторая — в Нижнем Тагиле, третья — в Москве, четвертая — в странах зарубежья. Все части равны: каждый кусочек текста занимает примерно страницу. На всех площадках будут слайды с подсказками правильного написания сложных слов и географических названий.
Времени на написание текста у автора ушло немного, затем его корректировали с советом Тотального диктанта. Материал посвятили Владимиру Арсеньеву — исследователю Дальнего Востока, путешественнику, ученому и писателю.
Эта фигура много лет меня интересует. Именно этим интересом я бы хотел поделиться с другими. Не будет лишним в очередной раз привлечь внимание к этому очень значимому для Дальнего Востока человеку. Текст достаточно сложен, собственно, как и всегда. Это не игра в поддавки. В мероприятии участвуют люди, знающие русский язык на очень хорошем уровне. Но это не значит, что мы специально хотим кого-то подловить на чем-то. Надеюсь, что будет много отличников, — добавил Василий Авченко.
Для вычитывания уже написанных диктантов подготовили команду филологов из 86 человек. На каждого из них для комфортной и качественной проверки распределят по 30 работ. Сам текст проверяется 2 раза. Площадка экспертов-филологов находится в НТГСПИ. Все работы с площадок сойдутся туда.
Тотальный диктант — просветительская акция, акция, смысл которой не просто проверить свои знания, а объединить людей, поделилась координатор Тотального диктанта в Нижнем Тагиле. Диктант идет от людей к людям. Город на весь 2023 год стал столицей грамотности русского языка.
Мы сможем рассказать о городе в ключе русского языка. У нас будет очень много просветительских мероприятий, — дополнила Елена Сухих.
Для тех, кто боится принимать участие в написании диктанта или не хочет получить низкий балл, автор текста Василий Авченко посоветовал больше читать хорошей литературы и не бояться получить плохую оценку. Тотальный диктант — мероприятие, где важен сам процесс и участие. Это просветительская акция.
Владислав Пинаев прочел диктант на одной из площадок Нижнего Тагила.
Всегда с уважением отношусь ко всем мероприятиям, которые проходят в нашем городе. Проекты такого уровня подчеркивают значимость нашего города на карте Российской Федерации, — подчеркнул Владислав Пинаев.
В конце всех событий, посвященных открытию Дня Тотального диктанта в Нижнем Тагиле, градоначальник вручил главному гостю города — Василию Авченко подарки: энциклопедию с 300-летней историей Нижнего Тагила, диск с фильмом о городе и историческое наследие —Тагильский поднос.
Чуть позже для всех гостей города была проведена экскурсия по старинной площадке Демидовского завода.