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Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта

8 апреля 2023, 12:23
Фото: TagilCity.ru
8 апреля в Нижнем Тагиле на площадке старого Демидовского завода, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», стартовал День Тотального диктанта 2023 года. Работу напишут жители более 600 населенных пунктов России, а за рубежом — участники 96 городов из 41 страны.

Нижний Тагил — настоящая столица

Мероприятие в историческом знаковом месте Нижнего Тагила открывал актер в образе Акинфия Демидова. Он рассказал о мечтах и планах основателя горнозаводской промышленности на Урале.

Мы весь мир удивили! Тогда, я помню Россия-матушка и Англию, и Америку металл наш покупать заставила. А еще я помню, мечтал всегда, что город-труженик Нижний Тагил, город мастеров и талантов прославлял бы Россию на весь мир. Так оно и вышло. Знаю я, что Нижний Тагил стал столицей! Столицей Тотального диктанта. Знать свой язык, чтить его, говорить правильно, писать правильно — культура нации. Поэтому я поздравляю столицу, ее жителей и всех гостей с праздником русского языка! — поделился мыслями герой в образе Акинфия Демидова.
Фото: TagilCity.ru

Василий Авченко автор из Дальнего Востока

Автором текста Тотального диктанта 2023 года стал писатель-журналист, финалист премии «Большая книга» Василий Авченко. Создателю сделали предложение по написанию работы и он не смог отказаться.

Каждый год выбирается кто-то из литераторов, пишущих на русском языке. Не все авторы диктанта живут в России. Впервые в этом году выбрали автора из Дальнего Востока. Тотальный диктант сшивает гигантскую страну горизонтальными ниточками: Дальний Восток, Урал, Новосибирск, где диктант появился, Москву, где находится филологический совет Тотального диктанта и Нижний Тагил, который стал столицей события. Всю Россию объединяет диктант, сказал автор. Также писатель поделился своими впечатлениями о городе, о том, какие места успел посетить за 2 дня пребывания в Нижнем Тагиле и поздравил всех с праздником русского языка. 

Я приехал позавчера. Первое впечатление уже есть и оно очень хорошее. Был в музее Бронетанковой техники на УВЗ. Сейчас осматриваем завод им. Куйбышева изнутри, вчера делали это с дороги, снаружи. С удовольствием ходил по улицам, на сколько это возможно в моих ресурсах. Впечатление светлое, я бы сказал впечатление простора, размаха и мощи. Поздравляю с тем, что Тотальный диктант открыт. Скоро мы его все напишем. Я восхищен Нижним Тагилом. Не только высокой производственной культурой, но и языковой, гуманитарной, словесной культурой. Он по праву несет столичное знамя высоко, — заявил Василий Авченко. 

Нижний Тагил самый лучший город на земле

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев очень гордится тем, что наш город стал столицей Тотального диктанта. Градоначальник произнес слова благодарности организаторам проекта и всем тем, кто участвовал в голосовании, за такое почетное звание.

Дорогие друзья, я хотел бы еще раз поблагодарить автора, организаторов и, самое главное, всех тех, кто проголосовал за наш город, за то, чтобы в 2023 году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта Российской Федерации. Наш город — промышленное сердце, культурная столица страны. Мы показали и доказали это в прошлом году. У нас есть шанс доказать, что Нижний Тагил самый лучший город на земле, — рассказал Владислав Пинаев.
Фото: TagilCity.ru

Главный координатор Тотального диктанта в Нижнем Тагиле Елена Сухих рассказала о мнении организаторов о самом мероприятии, об ожиданиях и своих волнительных мыслях. 

Всех приветствую и поздравляю с этим событием. Хочу сказать, что очень волнительно, волнительно за все: хватит ли бланков, хватит ли ручек, успеем ли мы одинаково хорошо провести на всех 35 площадках, которые практически на 100% заполнены. Мы ожидаем 3 тысячи человек. Чтецы из разных городов России и зарубежья приглашены для работы на площадках. В конце дня на онлайн-марафоне мы будем вещать на всю страну о том, как прошел диктант, — сообщила Елена Сухих. 

Владимир Арсеньев — главная фигура текста Тотального диктанта

Текст диктанта небольшой. По правилам он делится на 4 части, чтобы его смогли написать в разных частях нашей страны и за рубежом. Первая часть пишется на Дальнем Востоке, вторая в Нижнем Тагиле, третья в Москве, четвертая в странах зарубежья. Все части равны: каждый кусочек текста занимает примерно страницу. На всех площадках будут слайды с подсказками правильного написания сложных слов и географических названий.

Времени на написание текста у автора ушло немного, затем его корректировали с советом Тотального диктанта. Материал посвятили Владимиру Арсеньеву исследователю Дальнего Востока, путешественнику, ученому и писателю.

Эта фигура много лет меня интересует. Именно этим интересом я бы хотел поделиться с другими. Не будет лишним в очередной раз привлечь внимание к этому очень значимому для Дальнего Востока человеку. Текст достаточно сложен, собственно, как и всегда. Это не игра в поддавки. В мероприятии участвуют люди, знающие русский язык на очень хорошем уровне. Но это не значит, что мы специально хотим кого-то подловить на чем-то. Надеюсь, что будет много отличников,  добавил Василий Авченко. 

Для вычитывания уже написанных диктантов подготовили команду филологов из 86 человек. На каждого из них для комфортной и качественной проверки распределят по 30 работ. Сам текст проверяется 2 раза. Площадка экспертов-филологов находится в НТГСПИ. Все работы с площадок сойдутся туда.

Тотальный диктант просветительская акция, акция, смысл которой не просто проверить свои знания, а объединить людей, поделилась координатор Тотального диктанта в Нижнем Тагиле. Диктант идет от людей к людям. Город на весь 2023 год стал столицей грамотности русского языка.

Мы сможем рассказать о городе в ключе русского языка. У нас будет очень много просветительских мероприятий, — дополнила Елена Сухих.

Советы по написанию от Василия Авченко

Для тех, кто боится принимать участие в написании диктанта или не хочет получить низкий балл, автор текста Василий Авченко посоветовал больше читать хорошей литературы и не бояться получить плохую оценку. Тотальный диктант мероприятие, где важен сам процесс и участие. Это просветительская акция.

Владислав Пинаев прочел диктант на одной из площадок Нижнего Тагила.

Всегда с уважением отношусь ко всем мероприятиям, которые проходят в нашем городе. Проекты такого уровня подчеркивают значимость нашего города на карте Российской Федерации, — подчеркнул Владислав Пинаев. 

В конце всех событий, посвященных открытию Дня Тотального диктанта в Нижнем Тагиле, градоначальник вручил главному гостю города Василию Авченко подарки: энциклопедию с 300-летней историей Нижнего Тагила, диск с фильмом о городе и историческое наследие Тагильский поднос.

Чуть позже для всех гостей города была проведена экскурсия по старинной площадке Демидовского завода.

Фото: TagilCity.ru
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#Анастасия Стрежнева#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Общество#Тотальный диктант#Администрация Нижнего Тагила#Мэр#Завод-музей#Демидовский завод
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