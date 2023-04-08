Осужденная за убийство молодой жительницы Екатеринбурга написала письмо с исповедью

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Екатерина Меньшикова осуждена за убийство 27-летней Ксении Каторгиной. По версии следствия, 10 октября 2019 года Ксения поехала показывать покупательнице иномарки Audi автомобиль. Покупательницей тогда представилась Екатерина, но цели покупки авто она не преследовала.
После той встречи Ксения пропала и несколько дней ее искал весь город, а позже ее тело было найдено в канализационном колодце. Далее в убийстве обвинили трех человек - Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам тюрьмы, Марата Ахметвалиева - к 19,5, а Михаила Федоровича – к 20 годам, пишет Е1.
Написав письмо из колонии, Екатерина раскрыла мотивы своих действий и поделилась подробностями.
В письме осужденная рассказала, что в 2015 году она вышла замуж во второй раз. Вскоре она забеременела, но родила мертвого ребенка. После этого в ней что-то надломилось, брак распался.
Потом она познакомилась с Михаилом Федоровичем, который окружил ее любовью и заботой. Поэтому, когда ее муж Сергей задолжал Михаилу денег, она попросила дать ему еще немного времени. Однако Сергей скрылся из поля зрения Михаила, и тогда Михаил переключился на Екатерину. После этого, как утверждает женщина, Михаил начал ее шантажировать и бить. Денег, чтобы расплатиться с долгами, не хватало. Нужно было отдать 600 тысяч рублей.
Далее Екатерина пишет, что Михаил требовал деньги с нее и ее семьи. Она практически перестала общаться с семьей чтобы обезопасить их. Далее ее заставили продать долю в квартире в пользу долга, но этой суммы не хватило.
Далее она утверждает, что ее силой увезли силой в Екатеринбург. К тому моменту появился еще и Марат, который был тоже должником Михаила.
Также Екатерина написала, что просит милосердия к себе и считает свое наказание слишком долгим. Она настаивает, что и она, и Марат находились под сильнейшим давлением со стороны Михаила, который в том числе регулярно их бил. Женщина считает, что следователи были слишком суровы к ней и даже не пытались понять, в какие обстоятельства она попала, пытали электрошокером и спрашивали лишь о том «как она девочку резала».