Осужденная за убийство молодой жительницы Екатеринбурга написала письмо с исповедью

Также Екатерина написала, что просит милосердия к себе и считает свое наказание слишком долгим. Она настаивает, что и она, и Марат находились под сильнейшим давлением со стороны Михаила, который в том числе регулярно их бил. Женщина считает, что следователи были слишком суровы к ней и даже не пытались понять, в какие обстоятельства она попала, пытали электрошокером и спрашивали лишь о том «как она девочку резала».