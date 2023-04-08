Победителям Югорского лыжного марафона — 2023 стали Устюгов и Кулешова

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По итогам первого дня соревнований лучшим на дистанции в 50 километров классическим стилем среди мужчин стал Евгений Цепков. Он прошел трассу за 2 часа 3 минуты и 12 секунд. В женской категории победу одержала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева с результатом 2 часа 20 минут и 11 секунд, передает muksun.fm.
На второй день марафона на дистанции 50 километров свободным стилем победителем среди мужчин оказался олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов с результатом 1 час 49 минут и 44 секунды. Лучший результат у женщин показала призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова — 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Второе и третье места у мужчин заняли биатлонисты — призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов и бронзовый призер ЧМ по эстафете Никита Поршнев, у девушек — Алина Кудисова и Наталия Бабчина.
Победители второго дня марафона получили от банка «Открытие» по 400 тыс. рублей за первые места, по 200 тыс. рублей — за вторые и по 100 тыс. рублей — за третьи. В этом году денежные призы (от 5 до 25 тыс. рублей) получили участники, занявшие с 4-го по 10-е места.
Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов назвал Югорский лыжный марафон уникальным событием, где спортсмены-любители могут посоревноваться с олимпийскими чемпионами. Он отметил, что этот праздник уже собирает тысячи участников и гостей из десятков регионов России и других стран.
Мероприятие проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Его организаторами выступают власти Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры. Генеральный партнер марафона — банк «Открытие», а информационный партнер — медиахолдинг 1MI.