Победителям Югорского лыжного марафона — 2023 стали Устюгов и Кулешова

На второй день марафона на дистанции 50 километров свободным стилем победителем среди мужчин оказался олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов с результатом 1 час 49 минут и 44 секунды. Лучший результат у женщин показала призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова — 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Второе и третье места у мужчин заняли биатлонисты — призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов и бронзовый призер ЧМ по эстафете Никита Поршнев, у девушек — Алина Кудисова и Наталия Бабчина.