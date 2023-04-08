Погиб 10-летний хоккеист из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Спортсмена звали Лев. Он играл в хоккейной команде «Авто-Спартаковец — 2012», но ушел из спорта, когда узнал, что у него опухоль мозга, пирамидно-мозжечковая недостаточность и бульбарный синдром, пишет Е1.
Мальчик лечился в Израиле, но скончался 6 апреля. По словам его друзей, ребенок был очень честным и правильным. Мама ребенка написала в соцсетях, что с болезнью он сражался очень мужественно.
Похоронят Льва 8 апреля. Редакция приносит соболезнования семье мальчика.