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Погиб 10-летний хоккеист из Екатеринбурга

8 апреля 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге погиб 10-летний хоккеист. На его лечение собирали деньги многие местные жители.

Спортсмена звали Лев. Он играл в хоккейной команде «Авто-Спартаковец — 2012», но ушел из спорта, когда узнал, что у него опухоль мозга, пирамидно-мозжечковая недостаточность и бульбарный синдром, пишет Е1.

Мальчик лечился в Израиле, но скончался 6 апреля. По словам его друзей, ребенок был очень честным и правильным. Мама ребенка написала в соцсетях, что с болезнью он сражался очень мужественно.

Похоронят Льва 8 апреля. Редакция приносит соболезнования семье мальчика.

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