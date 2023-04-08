Популярный сервис по прокату самокатов ушел из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
При этом в городе продолжат действовать еще два кикшеринговых сервиса. Напомним, что правила катания на электросамокатах в России регулярно ужесточаются.
Например, для них действует лимит скорости — 25 км/ч. Также спереди этого транспорта обязательно должен быть белый фонарь, а сзади – красный. Помимо этого, на электросамокате запрещено кататься вдвоем – об этом предупреждают сами сервисы. Такое катание небезопасно.