Популярный сервис по прокату самокатов ушел из Екатеринбурга

Например, для них действует лимит скорости — 25 км/ч. Также спереди этого транспорта обязательно должен быть белый фонарь, а сзади – красный. Помимо этого, на электросамокате запрещено кататься вдвоем – об этом предупреждают сами сервисы. Такое катание небезопасно.